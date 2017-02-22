В Уссурийске задержан 35-летний подозреваемый в хищении порядка 95 тысяч рублей

Сотрудниками уголовного розыска ЛОП на станции Уссурийск задержан 35-летний подозреваемый в хищении денежных средств предназначенных для проведения детских спортивных соревнований, сообщает ЕНВ со ссылкой на теруправление.

На станции Уссурийск оперуполномоченными уголовного розыска транспортной полиции в одном из номеров частной гостиницы задержан 35-летний, безработный, житель поселка Лучегорск. Мужчина, находясь в поезде сообщением "Совгавань-Владивосток" похитил из рюкзака спавшего соседа кошелек с собранными для проведения детских спортивных соревнований деньгами. Общая сумма похищенного составила 80 тысяч рублей и 200 евро.

Собранные в Хабаровске деньги перевозил в поезде 24-летний пассажир, который перед станцией Бикин заснул на первой полке плацкартного купе, поставив рюкзак с кошельком под купейным столиком у своего изголовья. Проснувшись после отправления поезда на станции Сибирцево, он не обнаружил на соседнем месте своего попутчика, а в рюкзаке кошелька с деньгами.

О пропаже кошелька потерпевший немедленно сообщил сотрудникам транспортной полиции. По горячим следам в одной из гостиниц Уссурийска сотрудники транспортной полиции задержали 35-летнего подозреваемого.

На момент задержания мужчина успел потратить свыше 50 тысяч рублей.

Как пояснил злоумышленник, мысль похитить кошелек с деньгами возникла у него спонтанно, когда он увидел его торчащим из кармана рюкзака. Выждав момент, когда хозяин рюкзака уснул, он вытащил кошелек, проверив его содержимое. Увидев, крупные купюры, он тут же решил их присвоить, однако хищение совершил перед самым выходом на станции Сибирцево.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.