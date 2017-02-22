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Политика

21 февраля 2017, 13:40
Дмитрий Рогозин: Новые российские баллистические ракеты способны преодолеть ПРО США

Дмитрий Рогозин: Новые российские баллистические ракеты способны преодолеть ПРО США

Система ПРО США не представляет для России на сегодняшний день серьёзной военной угрозы

Разрабатываемые в России новые баллистические ракеты будут способны преодолеть любую противоракетную оборону США. Об этом в эфире программы "Воскресный вечер" на канале "Россия 1" заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин, сообщает ЕНВ.

Он отметил, что в настоящее время на вооружении России состоят ракеты разных моделей, в том числе советские "Воевода". По его словам, это надежные образцы, которых опасаются западные страны. В будущем на смену им придут новые межконтинентальные баллистические ракеты, разработка которых ведется в настоящее время.

Дмитрий Рогозин подчеркнул, что создание новых образцов ракет идет по плану. По его словам, как современная, так и перспективная противоракетная оборона США не представляет для России серьезной военной угрозы.

"Это оружие скоро также появится в нашей армии. Это оружие, которое способно преодолеть и сегодняшнюю, и завтрашнюю, и послезавтрашнюю противоракетную оборону США. Мы разорвем эту оборону. Она не представляет для нас на сегодняшний день, кроме провокации, серьезной военной угрозы", - цитирует ТАСС Рогозина.

Кроме того, вице-премьер отметил, что Россия не отстает от США в области разработок сверхскоростного вертолета. В прошлом году сообщалось, что перспективный вертолет, создающийся в России, в ходе испытаний достиг эксплуатационной скорости 405 км в час, серийное производство таких вертолетов может начаться в 2018 году.

Также в ходе телепрограммы Дмитрий Рогозин заявил, что российские танки нового поколения на основе тяжелой гусеничной унифицированной платформы "Армата" по своим техническим характеристикам превосходят израильские, американские и европейские танки. Например, танк Т-14 получил полностью цифровое оборудование, необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа.

Метки: ПРО

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