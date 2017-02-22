Председатель Правительства России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами отметил, что в рамках программы "дальневосточный гектар" можно не только построить свой дом, но и развивать собственный бизнес, сообщает ЕНВ.

"Помимо инвестпроектов и территорий опережающего развития у нас начала реализовываться активно ещё одна важная программа – "Дальневосточный гектар" – по бесплатному выделению земли. В рамках этой программы можно не только построить личный дом, но и развивать бизнес. Для этого люди могут приобрести необходимые товары для освоения земли и, может быть, ещё что-то сделать. Поэтому предлагается запустить специальную программу кредитования по этому поводу. Уже с марта этого года участники программы смогут получить целевые льготные кредиты",- сообщил Дмитрий Медведев.

Как отметил вице-премьер – полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, заявки на получение "дальневосточного гектара" подали более 64 тысяч человек.

"Что касается дальневосточного гектара, то на сегодня заявки поступили уже от более 64 тыс. человек. Люди берут гектар на строительство жилья, для сельскохозяйственных работ, пчеловодства, предпринимательства. Самой большой проблемой, которую люди называют, является доступность финансовых ресурсов, необходимых для освоения. В этих целях Фондом развития Дальнего Востока разработан новый продукт вместе с Почта-банком и Связь-банком. Индивидуальным заёмщикам кредиты будут предоставляться до пяти лет на сумму до 600 тыс., по коллективным заявкам – до восьми лет на сумму до 3 млн. Ставки по этим кредитам составят от 8 до 10,5% годовых. Будем развивать. Уверен, что это поможет людям осваивать гектар", - сообщил вице-премьер.