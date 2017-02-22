Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

21 февраля 2017, 12:10
Юрий Трутнев: заявки на получение "дальневосточного гектара" подали более 64 тысяч человек

Юрий Трутнев: заявки на получение "дальневосточного гектара" подали более 64 тысяч человек

С марта 2017 года участники программы смогут получить целевые льготные кредиты

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами отметил, что в рамках программы "дальневосточный гектар" можно не только построить свой дом, но и развивать собственный бизнес, сообщает ЕНВ.

"Помимо инвестпроектов и территорий опережающего развития у нас начала реализовываться активно ещё одна важная программа – "Дальневосточный гектар" – по бесплатному выделению земли. В рамках этой программы можно не только построить личный дом, но и развивать бизнес. Для этого люди могут приобрести необходимые товары для освоения земли и, может быть, ещё что-то сделать. Поэтому предлагается запустить специальную программу кредитования по этому поводу. Уже с марта этого года участники программы смогут получить целевые льготные кредиты",- сообщил Дмитрий Медведев.

Как отметил вице-премьер – полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, заявки на получение "дальневосточного гектара" подали более 64 тысяч человек.

"Что касается дальневосточного гектара, то на сегодня заявки поступили уже от более 64 тыс. человек. Люди берут гектар на строительство жилья, для сельскохозяйственных работ, пчеловодства, предпринимательства. Самой большой проблемой, которую люди называют, является доступность финансовых ресурсов, необходимых для освоения. В этих целях Фондом развития Дальнего Востока разработан новый продукт вместе с Почта-банком и Связь-банком. Индивидуальным заёмщикам кредиты будут предоставляться до пяти лет на сумму до 600 тыс., по коллективным заявкам – до восьми лет на сумму до 3 млн. Ставки по этим кредитам составят от 8 до 10,5% годовых. Будем развивать. Уверен, что это поможет людям осваивать гектар", - сообщил вице-премьер.

Метки: дальневосточный гектар

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Еще две территории опережающего развития будут созданы на Дальнем ВостокеЕще две территории опережающего развития будут созданы на Дальнем Востоке
вчера, 11:50
Общий объем инвестиций "Роснефти", "Газпрома" и СИБУРа в эти проекты составит 1,7 трлн руб
Через Дальневосточную таможню в 2016 году экспортировано 1,3 млн. тонн морепродуктовЧерез Дальневосточную таможню в 2016 году экспортировано 1,3 млн. тонн морепродуктов
17 февраля 2017, 13:40
Стоимость продукции составиоа 2,336 млрд. долларов США
Контейнерные перевозки на Дальневосточной железной дороге в январе 2017 года увеличились на 13%Контейнерные перевозки на Дальневосточной железной дороге в январе 2017 года увеличились на 13%
17 февраля 2017, 10:40
За первый месяц 2017 года со станций магистрали было отправлено 179 контейнерных поездов

От первого лица

Валентин Аникеев: Мы в буквальном смысле упали в яму
16.02.2017 11:30
Валентин Аникеев: Мы в буквальном смысле упали в яму
09.02.2017 16:10
Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы
03.02.2017 09:00
Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+