Еще две территории опережающего развития будут созданы на Дальнем Востоке

Дмитрий Медведев провёл совещание с вице-премьерами 20 февраля 2017 года. Он сообщил о запуске на Дальнем Востоке еще двух ТОР. "Нефтехимический" — это проект в сфере нефтехимии в Приморском крае, где "Роснефть" строит соответствующий комплекс. Инвестиции нефтяной компании оцениваются более чем в 500 млрд руб. Второй ТОР — "Свободный" находится в Амурской области, где "Газпром" и СИБУР строят заводы по газопереработке и газохимии. Инвестиции — 1,2 трлн руб, сообщает ЕНВ.

"На Дальнем Востоке уже работает 14 территорий опережающего развития. Для поддержки крупнейших инвестпроектов ещё две ТОР будут созданы. Одна из них занимается нефтехимией в Приморском крае, где "Роснефть" строит Восточный нефтехимический комплекс. Инвестиции в него оцениваются в более чем 500 млрд рублей. А вторая площадка – в Амурской области, называется она ТОР "Свободный", где "Газпром" и "Сибур" создадут заводы по газопереработке и по газохимии. Инвестиции в них оцениваются в ещё большую сумму – 1,2 трлн рублей. Большое производство", – сообщил премьер.

Вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что с учетом этих проектов объем частных инвестиций в территории опережающего развития до 2025 года превысит 3 трлн. руб. Он обратил внимание на сложность запущенных проектов не только для инвесторов, но для государства.

"Нефтехимический" будет внесён в Правительство сегодня, до конца недели внесём "Свободный". Объём инвестиций в инфраструктуру составит более 200 млрд. При этом будут построены сети электро-, тепло-, водоснабжения, новые жилые районы, морской терминал, речной причал, две поликлиники, четыре детских сада, две школы, спортивные и культурные сооружения", - сообщил Юрий Трутнев.

На Дальнем Востоке сейчас уже работают 14 ТОР, таким образом, их число вырастет до 16.