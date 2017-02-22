Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

21 февраля 2017, 11:50
Еще две территории опережающего развития будут созданы на Дальнем Востоке

Еще две территории опережающего развития будут созданы на Дальнем Востоке

Общий объем инвестиций "Роснефти", "Газпрома" и СИБУРа в эти проекты составит 1,7 трлн руб

Дмитрий Медведев провёл совещание с вице-премьерами 20 февраля 2017 года. Он сообщил о запуске на Дальнем Востоке еще двух ТОР. "Нефтехимический" — это проект в сфере нефтехимии в Приморском крае, где "Роснефть" строит соответствующий комплекс. Инвестиции нефтяной компании оцениваются более чем в 500 млрд руб. Второй ТОР — "Свободный" находится в Амурской области, где "Газпром" и СИБУР строят заводы по газопереработке и газохимии. Инвестиции — 1,2 трлн руб, сообщает ЕНВ.

"На Дальнем Востоке уже работает 14 территорий опережающего развития. Для поддержки крупнейших инвестпроектов ещё две ТОР будут созданы. Одна из них занимается нефтехимией в Приморском крае, где "Роснефть" строит Восточный нефтехимический комплекс. Инвестиции в него оцениваются в более чем 500 млрд рублей. А вторая площадка – в Амурской области, называется она ТОР "Свободный", где "Газпром" и "Сибур" создадут заводы по газопереработке и по газохимии. Инвестиции в них оцениваются в ещё большую сумму – 1,2 трлн рублей. Большое производство", – сообщил премьер. 

Вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что с учетом этих проектов объем частных инвестиций в территории опережающего развития до 2025 года превысит 3 трлн. руб. Он обратил внимание на сложность запущенных проектов не только для инвесторов, но для государства.

"Нефтехимический" будет внесён в Правительство сегодня, до конца недели внесём "Свободный". Объём инвестиций в инфраструктуру составит более 200 млрд. При этом будут построены сети электро-, тепло-, водоснабжения, новые жилые районы, морской терминал, речной причал, две поликлиники, четыре детских сада, две школы, спортивные и культурные сооружения", -  сообщил Юрий Трутнев.

На Дальнем Востоке сейчас уже работают 14 ТОР, таким образом, их число вырастет до 16.

Метки: ТОР

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Юрий Трутнев: заявки на получение "дальневосточного гектара" подали более 64 тысяч человекЮрий Трутнев: заявки на получение "дальневосточного гектара" подали более 64 тысяч человек
вчера, 12:10
С марта 2017 года участники программы смогут получить целевые льготные кредиты
Через Дальневосточную таможню в 2016 году экспортировано 1,3 млн. тонн морепродуктовЧерез Дальневосточную таможню в 2016 году экспортировано 1,3 млн. тонн морепродуктов
17 февраля 2017, 13:40
Стоимость продукции составиоа 2,336 млрд. долларов США
Контейнерные перевозки на Дальневосточной железной дороге в январе 2017 года увеличились на 13%Контейнерные перевозки на Дальневосточной железной дороге в январе 2017 года увеличились на 13%
17 февраля 2017, 10:40
За первый месяц 2017 года со станций магистрали было отправлено 179 контейнерных поездов

От первого лица

Валентин Аникеев: Мы в буквальном смысле упали в яму
16.02.2017 11:30
Валентин Аникеев: Мы в буквальном смысле упали в яму
09.02.2017 16:10
Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы
03.02.2017 09:00
Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+