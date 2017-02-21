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Новости компаний

20 февраля 2017, 19:10
Авиакомпания "Аврора" увеличивает частоту внутрикраевых рейсов в Приморье

Авиакомпания "Аврора" увеличивает частоту внутрикраевых рейсов в Приморье

Благодаря программе субсидирования из бюджета Приморья цена билетов остаётся доступной для населения

Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", с 17 февраля 2017 года увеличивает частоту выполнения регулярных полётов по внутрикраевым направлениям Приморского края: Владивосток – Кавалерово, Владивосток – Дальнереченск, Владивосток – Дальнегорск, Владивосток – Терней, Терней - Светлая и обратно, сообщает ЕНВ.

Рейсы Владивосток – Кавалерово будут выполняться ежедневно, а в понедельник, пятницу и воскресенье - два раза в день. Таким образом, в Кавалерово полёты будут осуществляться 10 раз в неделю.

Рейсы по направлению Владивосток – Дальнереченск будут выполняться четыре раза в неделю – по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. К ранее существующим рейсам добавились 2 частоты – по понедельникам и четвергам.

Рейсы по маршруту Владивосток – Дальнегорск стали ежедневными. С 17 февраля к выполняющимся рейсам по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам добавились ещё 3 частоты – по вторникам, средам и воскресеньям.

Рейсы Владивосток – Терней – Владивосток с 17 февраля также будут выполняться ежедневно: к ранее выполняемым полётам в понедельник, среду, пятницу и воскресенье добавились 3 частоты – по вторникам, четвергам и субботам.

Рейсы Терней – Светлая будут выполняться четыре раза в неделю – по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам. До этого "Аврора" выполняла полёты в Светлую дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

Реализуя программу развития региональных авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе, в сотрудничестве с администрацией Приморского края авиакомпания "Аврора" сегодня выполняет девять регулярных внутрикраевых рейсов в Приморье на трёх самолётах DHC-6: из Владивостока - в Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, из Тернея - в Амгу, Светлую, Единку.

Стоит отметить, что полёты по самому "молодому" внутрикраевому маршруту Владивосток – Преображение авиакомпания выполняет относительно недавно, со второго полугодия 2016 года. В настоящее время рейсы в пгт. Преображение осуществляются пять раз в неделю – по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Благодаря программе субсидирования из бюджета Приморья цена билетов остаётся доступной для населения. Так, стоимость билета из Владивостока в Кавалерово составляет 1 561 руб., Пластун – 1 893, Дальнереченск – 1 559, Дальнегорск – 1 887, Преображение – 1 479, Терней – 2 179, Терней – Светлая – 1 266, Терней – Единка – 1 513, Терней – Амгу – 673 руб.

Удобное расписание регулярных внутрикраевых маршрутов предоставляет пассажирам возможность по прибытию во Владивосток вылететь рейсами группы "Аэрофлот" в центральную часть России или страны Юго-Восточной Азии.

Важность внутрикраевых рейсов трудно переоценить, они стабильны и востребованы. Для сравнения: в 2015 году рейсами внутри Приморского края воспользовались 20 348 пассажиров, в 2016 году – 25 346 человек. За короткий срок удалось значительно расширить маршрутную сеть и количество внутрикраевых рейсов в Приморье.

Метки: Аврора

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