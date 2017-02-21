В Приморье отстранен от должности и помещен под домашний арест глава Лазовского района

Анатолий Кубарев обвиняется в махинациях на сумму в четыре млн. рублей
Лазовский районный суд постановил отстранить от должности главу муниципального района Приморского края Анатолия Кубарева. Он проходит подозреваемым по статье "Превышение должностных полномочий", сообщает ЕНВ со ссылкой на "РИА-Новости".
Как сообщалось, суд удовлетворил ходатайство об отстранении от должности Анатолия Кубарева и его помещения под домашний арест. Суд подозревает главу Лазовского района в махинациях более чем на 4 млн. рублей.
"В отношении Кубарева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, он отстранен от должности", — сообщает представитель Лазовского районного суда, отметив, что, по материалам дела, чиновник проходит по статье 286 ч.2 ("Превышение должностных полномочий").
Анатолий Кубарев возглавляет Лазовский район Приморского края с 2012 года. До этого он работал в системе противопожарной охраны, УВД, МЧС.
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