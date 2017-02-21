На месте обвала в районе Эгершельд во Владивостоке смонтируют временную теплотрассу

Временную теплотрассу, которая будет идти в обход поврежденной трубы в районе Эгершельд во Владивостоке, смонтируют к началу марта. В данный момент идет построение опор и ведутся земляные работы, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.



В приморском департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам корреспондентам рассказали, что строительные работы на месте повреждения теплотрассы ведутся круглыми сутками.



"Пока отопление и горячая вода подаются жителям этого района Владивостока по повреждённой трубе. Сбоев не зафиксировано. Однако, чтобы ее отремонтировать, необходимо установить временную схему, так как ремонтные работы продлятся не менее двух месяцев", – сообщают в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам.



Как сообщалось ранее, 14 февраля около часу дня на месте строительстве многоэтажного дома в районе Эгершельд во Владивостоке обвалилась подпорная стена и часть прилегающей к стройке дорожной полосы. На этом месте провисла труба тепловой трассы, оказавшейся без опоры. Протяженность трубы – более 20 метров. Она отапливала и поставляла горячую воду в 104 жилых дома, три детских сада, три школы и больницу.



Глава Приморского края Владимир Миклушевский поручил в срочном порядке разобраться во всех причинах обрушений стены и автомобильной полосы во время стройки во Владивостоке. Владимиром Миклушевским было отмечено, что необходимо в кратчайшие сроки устранить поломку.



В устранение неполадки были привлечены представители компании "ДальНИИС". Сообщается также, что все восстановительные работы выполняются за счет компании-застройщика. Вице-губернатор региона Эдуард Портнов отметил, что главной задачей на данный момент является обеспечение сохранности тепловой трассы, оказавшейся открытой в результате поломки. Помимо этого, Эдуард Портнов отметил, что нужно как можно скорее проверить ближайшие от стройки здания на момент разрушения грунта.



На и.о. главы города Владивостока Константина Лободу возложены обязанности руководителя оперативного штаба по устранении причин обрушения.

Напомним, что разрешение на строительство выдано администрацией Приморского края компании ООО "Каскад-Строй", являющейся компанией-застройщиком. План строительства был принят в 2015 году, и с этого момента на участке в районе Эгершельд и ведутся строительные работы.