Морская авиация ТОФ получила на вооружение новый арктический вертолет

Вертолет оснащен новым пилотажно-навигационным и радиосвязным оборудованием
На вооружение авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке поступил новейший арктический транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ-ВА. Экипаж совершил перелёт с "Улан-Удэнского авиационного завода" к месту постоянной дислокации на авиабазу в г. Елизово на Камчатке. В общей сложности вертолёт совершил 6 перелётов протяженностью более 4000 км, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ТОФ.
На аэродроме экипаж встречали командование, и личный состав воинской части.
Командир авиабазы поздравил лётчиков с успешным выполнением боевой задачи, и по традиции вручил командиру экипажа жареного поросенка.
Новая машина будет выполнять задачи в арктической зоне ответственности Тихоокеанского флота.
Ми-8АМТШ-ВА имеет ряд конструктивных особенностей, обеспечивающих возможность его эксплуатации в условиях низких температур. На вертолете установлена не имеющая аналогов система оперативного запуска двигателей при температурах до -60°С при автономном и безангарном базировании машины, работающая от вспомогательной силовой установки.
Грузовая кабина вертолета оснащена специальной теплоизоляцией, системой обогрева, средствами для разогрева горячих пайков и воды, теплоизоляционными шторами.
Также вертолет оснащен новым пилотажно-навигационным и радиосвязным оборудованием, которое позволяет в автоматическом режиме осуществлять полет по заранее проложенному маршруту и выходить на заданную точку.
Дальность полета вертолета при установке дополнительных баков превышает 1400 км, а продолжительность - более семи часов.
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