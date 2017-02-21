Владимир Миклушевский: Необходимо снизить выбросы мусоросжигательного завода во Владивостоке

Глава региона Владимир Миклушевский поручил снизить выбросы мусоросжигательного завода в районе "Второй речки". Губернатор отметил негативное воздействие завода на природу и неприятный запах, с которым вынуждены мириться жители района города, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Эколог Мария Шкорина во время приема граждан от лица жителей нескольких микрорайонов Владивостока обратилась к губернатору с вопросом вредных выбросов, исходящих от Спецзавода № 1 на улице Бородинской.

"Недавно завод объявил о закупке новых фильтров, но мы опасаемся, что они не избавят нас от существующих проблем. Дело в том, что техническое задание конкурсной документации составлено на пылеочистительные фильтры", – рассказала она.

Заместитель главы администрации завода Сергей Черкасов отметил, что очистительные фильтры, установленные на мусоросжигательном заводе, блокируют около 92% процентов выхлопных выбросов.

"Учитывая жалобы населения, решено было закупить новое газоочистное оборудование, два фильтра, которые будут улавливать до 99%. В марте будет объявлен конкурс, по итогам которого определится поставщик, до конца года планируем установить оборудование", – сообщил Сергей Черкасов.

Владимир Миклушевский указал на то, что важно не только блокировать выбросы завода, но и избавиться от неприятного запаха.

"Спецзавод расположен в центре большой жилой зоны, от его выбросов страдают жители нескольких микрорайонов – "БАМа", "Второй Речки" и "Снеговой Пади". Даю вам две недели на корректировку техзадания, проанализируйте с экспертами, возможно, есть необходимость в закупке дополнительных фильтров", – поручил губернатор администрации Приморского края.

Помимо прочего, он также заявил, что будет сам контролировать процесс установки новейшего очистительного оборудования. Все поручения, по его словам, нужно выполнить в экстренном режиме до третьего квартала 2017 года.

Напомним, что также главой Приморского края утвержден и подписан план экологических мероприятий на 2017 год, который объявлен Годом экологии в России. Исходя из плана, в этом году будут воплощены в жизнь 140 мероприятий по охране природе, поделенные на семь разделов.

Владимир Миклушевский подчеркнул и то, что огромную лепту в защиту окружающей среды должны внести сами жители Приморья и волонтерские объединения.