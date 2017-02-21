Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

20 февраля 2017, 16:40
Владимир Миклушевский: Необходимо снизить выбросы мусоросжигательного завода во Владивостоке

Владимир Миклушевский: Необходимо снизить выбросы мусоросжигательного завода во Владивостоке

Глава региона лично будет контролировать установку очистных сооружений на Спецзаводе

Глава региона Владимир Миклушевский поручил снизить выбросы мусоросжигательного завода в районе "Второй речки". Губернатор отметил негативное воздействие завода на природу и неприятный запах, с которым вынуждены мириться жители района города, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Эколог Мария Шкорина во время приема граждан от лица жителей нескольких микрорайонов Владивостока обратилась к губернатору с вопросом вредных выбросов, исходящих от Спецзавода № 1 на улице Бородинской.

"Недавно завод объявил о закупке новых фильтров, но мы опасаемся, что они не избавят нас от существующих проблем. Дело в том, что техническое задание конкурсной документации составлено на пылеочистительные фильтры", – рассказала она.

Заместитель главы администрации завода Сергей Черкасов отметил, что очистительные фильтры, установленные на мусоросжигательном заводе, блокируют около 92% процентов выхлопных выбросов.

"Учитывая жалобы населения, решено было закупить новое газоочистное оборудование, два фильтра, которые будут улавливать до 99%. В марте будет объявлен конкурс, по итогам которого определится поставщик, до конца года планируем установить оборудование", – сообщил Сергей Черкасов.

Владимир Миклушевский указал на то, что важно не только блокировать выбросы завода, но и избавиться от неприятного запаха.

"Спецзавод расположен в центре большой жилой зоны, от его выбросов страдают жители нескольких микрорайонов – "БАМа", "Второй Речки" и "Снеговой Пади". Даю вам две недели на корректировку техзадания, проанализируйте с экспертами, возможно, есть необходимость в закупке дополнительных фильтров", – поручил губернатор администрации Приморского края.

Помимо прочего, он также заявил, что будет сам контролировать процесс установки новейшего очистительного оборудования. Все поручения, по его словам, нужно выполнить в экстренном режиме до третьего квартала 2017 года.

Напомним, что также главой Приморского края утвержден и подписан план экологических мероприятий на 2017 год, который объявлен Годом экологии в России. Исходя из плана, в этом году будут воплощены в жизнь 140 мероприятий по охране природе, поделенные на семь разделов.

Владимир Миклушевский подчеркнул и то, что огромную лепту в защиту окружающей среды должны внести сами жители Приморья и волонтерские объединения.

Метки: мусоросжигательный завод

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

МИД РФ подготовил новые санкций против КНДРМИД РФ подготовил новые санкций против КНДР
сегодня, 16:10
Запреты касаются торгово-экономические, банковско-финансовые и научно-техническоие взаимодействия
Дмитрий Рогозин: Новые российские баллистические ракеты способны преодолеть ПРО СШАДмитрий Рогозин: Новые российские баллистические ракеты способны преодолеть ПРО США
сегодня, 13:40
Система ПРО США не представляет для России на сегодняшний день серьёзной военной угрозы
СМИ сообщили о задержании гендиректора ХК "Адмирал"СМИ сообщили о задержании гендиректора ХК "Адмирал"
18 февраля 2017, 16:50
По сообщениям средств массовой информации, задержание регионального политтехнолога "Единой России" Ильи Митькина произошло накануне в Москве

Последние новости

"Японский гектар" - бесплатная земля в другом государстве"Японский гектар" - бесплатная земля в другом государстве
сегодня, 18:30
ФИС "На Дальний Восток" показывает земли Японии как доступные для оформления
Жители Ватулина, 20 в городе Владивостоке уже несколько лет выступают против незаконной стройкиЖители Ватулина, 20 в городе Владивостоке уже несколько лет выступают против незаконной стройки
сегодня, 17:50
На месте сквера размещены стоянка автомобильного транспорта и павильон, где продается пиво на розлив
Конфликт между буддистами и полицией произошел в ТаиландеКонфликт между буддистами и полицией произошел в Таиланде
сегодня, 17:20
Сотни буддийских монахов и преданных столкнулись с полицией

От первого лица

Валентин Аникеев: Мы в буквальном смысле упали в яму
16.02.2017 11:30
Валентин Аникеев: Мы в буквальном смысле упали в яму
09.02.2017 16:10
Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы
03.02.2017 09:00
Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+