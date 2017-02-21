За применение насилия в отношении приморских пограничников осуждены граждане Северной Кореи

Находкинский городской суд Приморского края вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух граждан КНДР. Они признаны виновными в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщает ЕНВ.

В судебном заседании установлено, что иностранное судно "Смарт Дае Янг 10" под флагом КНДР в октябре 2016 года осуществляло незаконный промысел кальмара в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Сотрудники пограничной службы ФСБ России по Приморскому краю поднялись на борт и с помощью переводчика объяснили членам экипажа о необходимости буксировки судна в порт г. Находка. В ответ моряки проявили агрессию и вооружились ножами, топорами и деревянными дубинками.

Виновные применили насилие к пограничникам (бросили в них металлические и деревянные предметы).

С учетом позиции государственного обвинителя Находкинской транспортной прокуратуры суд назначил иностранным гражданам наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

В отношении остальных 13 членов экипажа расследование уголовных дел продолжается.