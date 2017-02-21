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Китай

20 февраля 2017, 12:20
Китай приостанавливает импорт угля из КНДР

Китай приостанавливает импорт угля из КНДР

Приостановка будет действовать с 19 февраля по 31 декабря этого года

В воскресенье Китай приостановил импорт угля из Северной Кореи на весь оставшийся год. Данная мера введена в качестве инструмента давления на КНДР для отказа последней от своих ядерных программ и запусков баллистических ракет, сообщает ЕНВ.

Запрет введён в соответствии с санкциями Совета Безопасности ООН, которые были введены в ноябре 2016 года после пятого испытания ядерных ракет со стороны Северной Кореи. Об этом говорится в сообщении министерства торговли Китая, опубликованном на официальном сайте ведомства в минувшую субботу.

На государственном уровне Китай запретил импорт угля из Северной Кореи ещё в апреле прошлого года, но эти ограничения не распространялись на поставки угля для личного пользования. Теперь Китай решил отказаться от северокорейского угля полностью.

Китай является крупнейшим экономическим партнёром Северной Кореи, а, значит, введенный запрет лишит Пхеньян важного источника дохода и одного из главных рынков сбыта угля.

Западные СМИ утверждают, что на этот шаг Пекин пошёл под давлением США, однако в Китае уверяют, что это не так, и КНР проводит самостоятельную внешнюю политику, а влияние США сильно ограничено.

Тем не менее, обстановка в регионе пропитывается атмосферой разочарования в связи с ситуацией вокруг испытаний Северной Кореей ракетного вооружения. Напомним, что КНДР провела очередные испытания неделю назад, что вызвало негативную реакцию у её соседей и спровоцировало заседание Совета Безопасности ООН.  

В апреле 2016 года правительство Китая ввело запрет на импорт некоторых видов минерального сырья из КНДР, а также на экспорт авиационного топлива Пхеньяну. Тогда был запрещен импорт из КНДР угля, железа, железной руды, золота, титана, ванадия и минералов редкоземельных металлов. Кроме этого, запрещается экспорт в КНДР авиационного горючего, включая авиационное топливо, нефтяные масла, авиационный керосин и керосин для ракетных двигателей. Однако запрет не касался угля, Китай покупал уголь у КНДР в рамках исключения из санкций, допускающего торговлю в целях поддержки жизнеобеспечения населения.

Уголь является необходимым и важным источником энергии для восточной части Китая, и потеря линии снабжения из КНДР негативно скажется на энергопотреблении восточных китайских провинций. Однако, это может вызвать укрепление экономических связей с Россией. Приморский край сможет стать поставщиком угля в КНР, выступая посредником между угледобывающими регионами России и китайскими провинциями.

СБ ООН одобрил данную резолюцию 30 ноября 2016 года, она нацелена на ужесточение санкций против КНДР за проведенное этой страной пятое ядерное испытание 9 сентября 2016 года.

Метки: Северная Корея, уголь

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