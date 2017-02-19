СМИ сообщили о задержании гендиректора ХК "Адмирал"

В Москве задержан политтехнолог из окружения приморского губернатора Владимира Миклушевского, директор ХК "Адмирал" Илья Митькин (Спокойнов), сообщает ЕНВ со ссылкой на Znak.com.

"Его действительно задержали, по моей информации, его везут во Владивосток. В целом, по моей информации, это дело будет похоже на дело бывшего челябинского вице-губернатора Николая Сандакова, от него будут требовать дать показания на губернатора", — комментирует ситуацию политолог Евгений Минченко.

Митькин известен, в том числе, как политтехнолог, который руководит региональными избирательными процессами "Единой России" в регионе на протяжении последних четырех лет.

Ранее Znak.com рассказал о конфликте элит в Приморском крае между губернатором и силовиками. По информации издания, за последний год на сотрудников администрации Приморья было заведено более 197 уголовных дел. Идут расследования в отношении вице-губернатора Сергея Сидоренко, руководителя краевого департамента имущества Натальи Соколовой, жены Ильи Спокойнова (Митькина) Марины Свиридовой.

Свиридова сейчас находится под арестом в СИЗО во Владивостоке. Она занимала пост гендиректора ООО "Телерадиокомпания "Новая волна". Ее подозревают в махинациях с бюджетными деньгами. Митькина в регионе считают кем-то вроде серого кардинала, имеющего большого влияние на региональную политику.

Адвокат Митькина (Спокойнова) Илья Шутков сказал Znak.com, что с его подзащитным сейчас проводят следственные действия в Новосибирске, а завтра он рассчитывает встретиться с ним во Владивостоке.

"Никаких основания для задержания моего подзащитного у следственных органов нет. Мы находимся в недоумении. Я поговорил по телефону со следователем, он не смог дать мне никаких пояснений. Также я поговорил по телефону с самим Митькиным (Спокойновым), он тоже находится в недоумении. Непонятно вообще, по какой статье ему намерены предъявить обвинение. Мы можем только предполагать, что его задержание — это продолжение дела его супруги, и, если это так, то, наверное, можно говорить о политическом подтексте. Я знаю, что мои коллеги жалуются на многократные нарушения в деле Свиридовой и задержанного по нему же председателя приморского Союза горнопромышленников Алексея Авершина, в том числе, на нечеловеческие условия содержания", — пояснил Шутков.

В связи с задержанием Ильи Митькина и невозможностью осуществления последним своих должностных обязанностей, гендиректором хоккейного клуба "Адмирал" в настоящее время является глава компании "Сумма Спорт" Камил Гаджиев. Об этом сообщило агентство "Р-Спорт" 17 февраля.

"Я уже неделю как являюсь генеральным директором "Адмирала", - сообщил Камил Гаджиев в интервью изданию. - Дело в том, что сейчас делами клуба должен заняться человек, который может себе позволить максимально погрузиться в работу. После матча с "Динамо" пообщался с руководителями команды и хоккеистами. Очень надеюсь, что нам удастся попасть в плей-офф. Это вопрос номер один. Кроме того, никто не снимает задачи пройти во второй раунд. Амбиции обычным попаданием в плей-офф не ограничиваются. Мы еще побьемся и удивим болельщиков. С кадровыми перестановками задачи клуба не меняются. Мы должны показывать класс и собирать полные трибуны во Владивостоке. Кроме того, мы должны работать так, чтобы "Адмирал" не был сугубо дальневосточным брендом. Название клуба должно быть понятно всем в России", – дал комментарии "Р-Спорт" новоиспеченный гендиректор владивостокского хокейного клуба.