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Политика

17 февраля 2017, 22:30
Китай и Россия активизируют сотрудничество на политическом уровне

Китай и Россия активизируют сотрудничество на политическом уровне

Накануне прошла встречи министров иностранных дел России и КНР

Китай и Россия пообещали укрепить связи и сотрудничество в международных делах, в  рамках встречи глав внешнеполитических ведомства стран в Бонне, которая состоялась в прошедший четверг, сообщает ЕНВ.

Министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что страны должны продолжать свою твердую поддержку друг друга и углублять всестороннее сотрудничество на фоне сложного развития международных дел и ситуации в регионе.

Китай надеется поддерживать связь с Россией на высоком уровне. Пекин будет твердо развивать двусторонние отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства для совместного разрешения глобальных вызовов.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия надеется работать с Китаем, чтобы организовать основные двусторонние повестки дня и укрепить стратегическое взаимодействие и сотрудничество в международных делах.

Министры иностранных дел договорились о том, что страны должны активизировать контакты и координацию в рамках G20. Стороны договорились о поддержке открытого и всеобъемлющего механизма мировой экономики и двусторонней торговли. Они также согласились усилить роль механизма БРИКС в процессе строительства многополярного мира.

Они обсудили и проблемы Корейского полуострова, согласились продолжить укрепление сотрудничества и приложить все усилия для того, чтобы способствовать переговорам по ядерной проблеме Пхеньяна. 

Метки: международное сотрудничество

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