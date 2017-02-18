Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Южная Корея

17 февраля 2017, 20:20
Новый коррупционный скандал в Корее: задержан глава компании Samsung

Новый коррупционный скандал в Корее: задержан глава компании Samsung

Дело связано с коррупционным скандалом "на верху"

В связи с коррупционным скандалом вокруг президента Южной Кореи Пак Кын Хе накануне был арестован глава компании Samsung Ли Чжэ Ён, один из самых богатых бизнесменов Южной Корее, сообщает ЕНВ.

Формально, опальный бизнесмен является лишь вице-президентом компании, однако после инфаркта президента компании Ли Гон Хи, который является отцом Ли Чжэ Ён, последний стал фактическим руководителем Samsung Electronics.

Обвинения выдвинуты по статье о незаконной передаче средств в фонды, принадлежащие подруге бывшего президента страны Чхве Сун Силь. Ли Чжэ Ён свою вину отрицает, утверждая, что он никогда бы не злоупотребил своим служебным положением.

Являясь подругой президента, Чхве Сун Силь использовала свои связи, чтобы заставлять крупных бизнесменов вносить пожертвования в неправительственные фонды. Весь коррупционный скандал начался именно тогда, когда началось расследование деятельности данных фондов.

В сообщении Samsung Group отмечается, что компания не считает своего руководителя виновным, при этом, утверждается, что расследование должно быть справедливым: "Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы на будущих судебных заседаниях удалось добиться справедливости", - говорится в сообщении компании.

Ранее Ли Чжэ Ён уже пытались арестовать, но в январе суд отклонил запрос на арест. Тогда его допрашивали в течение 22 часов, и, при этом, следствие не нашло оснований для заключения под стражу. Теперь же, в распоряжении суда оказались новые улики. "В свете новых улик и нового обвинения постановлено, что арест – необходимая мера пресечения", - сообщает пресс-служба суда в Сеуле. Обвинение полагает, что Ли перечислил 41 млрд. вон (36 млн. долларов) в один из фондов Чхве Сун Силь. Сделал он это якобы с целью признания со стороны Правительства Южной Кореи перехода руководства в компании Samsung по наследству.

Сегодня Samsung – это крупнейший в мире производитель электроники, телевизоров, мобильных телефонов и бытовой техники. Во время разбирательства руководство компании признало, что Samsung перевёл на счета фондов 20 млрд. вон, но, при этом, сообщается, что сделано это не из корыстных побуждений. 

Метки: Samsung, арест, коррупция, скандал

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Конституционный суд Южной Кореи рассмотрит импичмент Пак Кын Хе до конца февраляКонституционный суд Южной Кореи рассмотрит импичмент Пак Кын Хе до конца февраля
вчера, 12:30
Следствие обвиняет Ли в участии во взяточничестве со стороны Samsung
Южная Корея подтвердила развертывание американского противоракетного комплексаЮжная Корея подтвердила развертывание американского противоракетного комплекса
24 января 2017, 18:00
Против развёртывания THAAD выступили представители регионов Республики Кореи
Южная Корея запретила въезд трудовым мигрантам из ПриморьяЮжная Корея запретила въезд трудовым мигрантам из Приморья
27 декабря 2016, 00:00
Во въезде в Южную Корею за год отказали более 330 жителям Приморья

Последние новости

Китай и Россия активизируют сотрудничество на политическом уровнеКитай и Россия активизируют сотрудничество на политическом уровне
вчера, 22:30
Накануне прошла встречи министров иностранных дел России и КНР
В Приморье задержан гражданин Киргизии, перевозивший рыбу без документовВ Приморье задержан гражданин Киргизии, перевозивший рыбу без документов
вчера, 18:30
Перевозчика ждет административная комиссия и штраф от трех до пяти тысяч рублей
Уссурийские таможенники задержали 42 награды советских временУссурийские таможенники задержали 42 награды советских времен
вчера, 17:20
Гражданин Китая знал о том, что товар необходимо декларировать, но осознанно этого не сделал

От первого лица

Валентин Аникеев: Мы в буквальном смысле упали в яму
16.02.2017 11:30
Валентин Аникеев: Мы в буквальном смысле упали в яму
09.02.2017 16:10
Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы
03.02.2017 09:00
Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+