Новый коррупционный скандал в Корее: задержан глава компании Samsung

В связи с коррупционным скандалом вокруг президента Южной Кореи Пак Кын Хе накануне был арестован глава компании Samsung Ли Чжэ Ён, один из самых богатых бизнесменов Южной Корее, сообщает ЕНВ.

Формально, опальный бизнесмен является лишь вице-президентом компании, однако после инфаркта президента компании Ли Гон Хи, который является отцом Ли Чжэ Ён, последний стал фактическим руководителем Samsung Electronics.

Обвинения выдвинуты по статье о незаконной передаче средств в фонды, принадлежащие подруге бывшего президента страны Чхве Сун Силь. Ли Чжэ Ён свою вину отрицает, утверждая, что он никогда бы не злоупотребил своим служебным положением.

Являясь подругой президента, Чхве Сун Силь использовала свои связи, чтобы заставлять крупных бизнесменов вносить пожертвования в неправительственные фонды. Весь коррупционный скандал начался именно тогда, когда началось расследование деятельности данных фондов.

В сообщении Samsung Group отмечается, что компания не считает своего руководителя виновным, при этом, утверждается, что расследование должно быть справедливым: "Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы на будущих судебных заседаниях удалось добиться справедливости", - говорится в сообщении компании.

Ранее Ли Чжэ Ён уже пытались арестовать, но в январе суд отклонил запрос на арест. Тогда его допрашивали в течение 22 часов, и, при этом, следствие не нашло оснований для заключения под стражу. Теперь же, в распоряжении суда оказались новые улики. "В свете новых улик и нового обвинения постановлено, что арест – необходимая мера пресечения", - сообщает пресс-служба суда в Сеуле. Обвинение полагает, что Ли перечислил 41 млрд. вон (36 млн. долларов) в один из фондов Чхве Сун Силь. Сделал он это якобы с целью признания со стороны Правительства Южной Кореи перехода руководства в компании Samsung по наследству.

Сегодня Samsung – это крупнейший в мире производитель электроники, телевизоров, мобильных телефонов и бытовой техники. Во время разбирательства руководство компании признало, что Samsung перевёл на счета фондов 20 млрд. вон, но, при этом, сообщается, что сделано это не из корыстных побуждений.