В Приморье задержан гражданин Киргизии, перевозивший рыбу без документов

Гражданина Киргизии привлекли к административной ответственности за нарушение российского законодательства. Более 700 кг рыбы мужчина перевозил, не имея на это права, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по ПК .

Гражданин Киргизии, зарегистрированный как житель г. Хабаровска, был остановлен на своем автомобиле нарядом ДПС на участке гос. трассы Хабаровск - Владивосток. Поводом для остановки груженого микроавтобуса послужила проверка сопроводительных документов на перевозимую в салоне продукцию.

Как выяснили полицейские, водитель вез более 700 кг замороженной рыбы, не имея никакой ветеринарно-сопроводительной документации. О том, что таковая должна быть, мужчина, с его слов, не знал. Однако незнание закона не освобождает от ответственности: нелегальный лосось был изъят у гражданина дружественной России страны, к сожалению, не дружественным образом.

Впереди нью-хабаровчанина ещё ждет административная комиссия и штраф от трех до пяти тысяч рублей за нарушение ветеринарно-санитарных правил при перевозке продукции животного происхождения.