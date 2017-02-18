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Общество

17 февраля 2017, 18:30
В Приморье задержан гражданин Киргизии, перевозивший рыбу без документов

В Приморье задержан гражданин Киргизии, перевозивший рыбу без документов

Перевозчика ждет административная комиссия и штраф от трех до пяти тысяч рублей

Гражданина Киргизии привлекли к административной ответственности за нарушение российского законодательства. Более 700 кг рыбы мужчина перевозил, не имея на это права, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по ПК .

Гражданин Киргизии, зарегистрированный как житель г. Хабаровска, был остановлен на своем автомобиле нарядом ДПС на участке гос. трассы Хабаровск - Владивосток. Поводом для остановки груженого микроавтобуса послужила проверка сопроводительных документов на перевозимую в салоне продукцию.

Как выяснили полицейские, водитель вез более 700 кг замороженной рыбы, не имея никакой ветеринарно-сопроводительной документации. О том, что таковая должна быть, мужчина, с его слов, не знал. Однако незнание закона не освобождает от ответственности: нелегальный лосось был изъят у гражданина дружественной России страны, к сожалению, не дружественным образом. 

Впереди нью-хабаровчанина ещё ждет административная комиссия и штраф от трех до пяти тысяч рублей за нарушение ветеринарно-санитарных правил при перевозке продукции животного происхождения.

Метки: Киргизия, рыба

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