Уссурийские таможенники задержали 42 награды советских времен

Должностные лица таможенного поста МАПП Пограничный совместно с сотрудниками оперативно-розыскного отдела Уссурийской таможни пресекли попытку незаконного вывоза из России орденов, медалей и знаков советских времен, сообщает ЕНВ со ссылкой на терправление .

В ходе проведения таможенного досмотра сопровождаемого багажа гражданина КНР, выезжающего из России, был обнаружен обмотанный скотчем сейф-пакет с двумя металлическими коробками. В них находились: 10 орденов Отечественной войны, 9 орденов Красной звезды, орден "Мать-героиня", 2 ордена "Знак Почета", 2 ордена Ленина, 1 медаль "За отвагу", 2 медали "За оборону Ленинграда", 3 медали "За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.", 3 медали "За военные заслуги", 2 медали "За победу над Японией", 2 медали "30 лет Советской Армии и Флота", 2 медали "За взятие Кёнигсберга", медаль "20 лет Рабоче-крестьянской Красной армии", знак "50 лет пребывания в КПСС", 1 знак "Енмач", а также удостоверения и орденские книжки к данным наградам и два военных билета.

Помимо этого, внимание таможенников привлекла картонная папка серого цвета – личное дело подполковника советской армии, содержащее 96 листов различных документов с рукописными и печатными текстами.

Законодательно разрешается вывозить из Российской Федерации самим награжденным или его наследниками личные награды, на ношение которых имеются орденские книжки или наградные удостоверения. Однако товары подлежат письменному декларированию. Вывоз подобных наград третьими лицами допускается на основании свидетельства на право вывоза культурных ценностей с территории Российской Федерации.

Зная о том, что товар необходимо декларировать, правонарушитель осознанно этого не сделал. Данные награды и документы были изъяты и направлены на экспертизу, по результатам которой будет установлено, являются ли предметы культурными ценностями, а так же их стоимость. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.226.1 УК РФ за контрабанду культурных ценностей в крупном размере.