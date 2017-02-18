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Китай

17 февраля 2017, 16:30
В Китае проверяют новую вакцину против "птичьего гриппа"

В Китае проверяют новую вакцину против "птичьего гриппа"

Китай традиционно считается одним из очагов распространения вируса

Как сообщает главное государственное управление контроля над продуктами питания и лекарственными средствами Китайской народной республики, в Поднебесной санкционировали начало проведения клинических испытаний новых видов вакцин против гриппа H7N9, известного в России как "птичий грипп", сообщает ЕНВ.

Специалисты, отвечающие за разработку новых вакцин,  заявляют, что в ходе испытаний пройдёт оценка эффективности создаваемых средств.

Новые виды вакцин станут следующим шагом в борьбе китайской администрации с вирусом гриппа H7N9. Пекинские власти способствуют проведению клинических испытаний вакцин против гриппа и обещают сделать всё возможное, чтобы новые лекарства появились на рынке.

По официальным данным Госкомитета по делам здравоохранения и планового деторождения, с начала 2017 года в 16 провинциях Китая зафиксированы вспышки опасного заболевания. Всего в Китае зарегистрировано 192 случая заражения человека, летальный исход произошёл в 79 случаях.

Исследования данного вируса и поиск возможных способов борьбы с ним идут во многих странах мира, в том числе и в России. Новые открытия китайских учёных, несомненно, приблизят человечество к победе над птичьим гриппом, однако для успеха в этой области требуется скоординированная работа всего научного сообщества мира. Последний раз случай летального исхода в результате заражения гриппом H7N9 был зафиксирован в 2014 году в Канаде. Однако восточная часть Китая продолжает оставаться очагом распространения данного вируса.

Метки: вакцина, птичий грипп

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