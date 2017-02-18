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Общество

17 февраля 2017, 15:40
На месте обрушения подпорной стены во Владивостоке работают геологи

На месте обрушения подпорной стены во Владивостоке работают геологи

Инцидент произошел во вторник на улице Станюковича

Геологи края уже ведут буровые работы на месте обрушения подпорной стены на стройке во Владивостоке. Глава Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института по строительству Владимир Смотриковский сообщил, что первоначальная задача специалистов по строительству - определить угрозу для ближайших зданий, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Владимир Смотриковский, осуществляющий научно-техническую ликвидацию происшествий аварии, рассказал корреспондентам о промежуточных итогах работы. Уже сейчас начинаются работы по строительству временной ветки теплотрассы, закупаются строительные материалы.

"Это первоочередная задача, так как пока мы не отключим этот участок, мы не сможем приступить к работам по возведению подпорной стены, а их необходимо завершить до конца холодного периода.  Вся необходимая проектная документация уже разработана. Специалисты обещают управиться в срок до 10 дней", – рассказал директор института по строительству.

После этого, строители начнут бетонировать подпорную стену. Она будет поднята до уровня улицы Станюковича. Стена является контрфорсом для укрепления грунта. Всего данный вид работ будет проходить до двух месяцев.

Глава ДальНИИС также отметил, что эти работы - сложное, уникальное и затратное строительство по российским меркам.

"Задача обусловлена рельефом города, между нижней и верхней отметкой 27 метров. Рядом достраивается красивое здание с интересными архитектурными решениями, его тоже надо сохранить. Нам необходимо быть полностью уверенными в безопасности соседних построек. Визуальный мониторинг близлежащих зданий ведется постоянно, видимых изменений нет, но необходимо документальное и лабораторное подтверждение. Сегодня на месте обвала начали работать геологи, специалисты ведут буровые работы, какие-то выводы можно будет делать через два-три дня", - сообщил Владимир Смотриковский.

Ранее, губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил выяснить причины обрушения подпорной стены и часть дорожной полосы во время стройки во Владивостоке. Губернатор края акцентировал внимание на том, чтобы как можно скорее устранить причины обрушения.

Восстановительные работы выполняются за счет компании-застройщика. К разработке плана по устранению аварии привлекли специалистов "ДальНИИС". Вице-губернатор региона Эдуард Портнов сообщил, что одно из важнейших задач – сохранить безопасность теплотрассы, которая оказалась открыта после обрушения. Также он отметил, что необходимо проверить все здания в округе на предмет изменений грунта и конструкций.

Метки: геологи, дороги, происшествия

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