Пожилым людям в Приморье будут помогать волонтеры-медики

Глава Приморского края Владимир Миклушевский поручил привлекать волонтеров с медицинским образованием для оказания помощи пожилым людям в регионе. Эту мысль Владимир Миклушевский высказал в ходе приема граждан по личным вопросам, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации края.



На приёме у губернатора присутствовала председатель Совета ветеранов педагогического труда Первореченского района, 80-летняя жительница Владивостока Евгения Игнатенко.



"Мы проработали по 40-50 лет, нам всем идет уже девятый десяток. В таком возрасте необходима медицинская помощь, постоянное наблюдение врачей. А некоторые из нас уже не могут самостоятельно выходить на улицу. Мы предлагаем создать организацию добровольцев, которые смогут и медицинскую помощь оказать, и пообщаться, что тоже немаловажно", – обратилась она.



В связи с этим вопросом департамент по делам молодежи Приморского края в течение месяца будет разрабатывать план по реализации в регионе волонтерских проектов оказания медицинской помощи и социальной поддержки пенсионерам.



Президент России Владимир Путин поднимал вопрос развития социального волонтёрства еще в Послании Федеральному Собранию в 2016 году. "Волонтерство – это бескорыстное и искреннее служение благородным и созидательным целям. Именно в этом – главный смысл волонтерского движения", - отметил тогда глава государства.



Волонтерство в Приморском крае в последние годы активно развивается и только набирает обороты. "Волонтерское движение в Приморье хорошо развито: наши добровольцы участвуют в организации крупнейших мероприятий мирового уровня – Олимпиада и Паралимпиада в Сочи, саммит АТЭС, Восточный экономический форум. Но все это праздники, а есть еще и будни, когда надо помогать нуждающимся", - акцентировал внимание губернатор Владимир Миклушевский.



Помимо прочего, во время приема граждан глава региона отметил, что волонтерские организации, работающие с пожилыми людьми, должны иметь специальное медицинское образование.



"Привлекать таких добровольцев мы будем совместно с Тихоокеанским государственным медицинским университетом, там уже есть подобный опыт", – подытожил он.