Экологические штрафы заставят стивидоров использовать правильную технологию перевалки угля

Речь идет о применении мер к компаниям, которые занимаются разгрузкой и погрузкой судов

Специалисты в Приморском крае будут рассчитывать ущерб, нанесенный природе при неправильной перевалки угля. Высокие штрафы за вред окружающей среде от угольной пыли станут той мерой, с помощью которой будут строиться специальные сооружения против загрязнений и применятся безопасная технология, сообщает ЕНВ со ссылкой на администрацию Приморского края.



На приеме у губернатора Приморского края Владимира Миклушевского житель Находки Александр Абашин выступил с заявлением о вреде для жителей и природы угольных отходов. Отмечалось, что это самый серьезный экологический вопрос, с которым столкнулся регион.



"Я 20 лет живу в Находке, в последнее время угольная пыль все больше ощущается, объем перевалки в портах растет. Я, как здравомыслящий человек, понимаю, что эти предприятия вносят свой вклад в развитие города, это рабочие места и налоги в городской бюджет. Несомненно, контролирующие органы принимают меры, но их, к сожалению, недостаточно. Зачастую менталитет бизнесмена оказывается сильнее гражданского долга", – рассказал Александр Абашин.



Руководитель Тихоокеанского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Альтаир Тюменев рассказал о том, что специалисты продолжают фиксировать нарушения в обработки угольных отходов.



Глава региона Владимир Миклушевский продолжает отвечать тем, что занимает самую жесткую позицию по отношению к компаниям-стивидорам. "У меня позиция следующая: нам нужен такой бизнес, который создает рабочие места, платит налоги и не вредит населению. Если бизнес не соблюдает этих условий, контролирующие и надзорные органы усилят административное воздействие", - подчеркнул он.



Эти меры будут примениться лишь в самых тяжелых случаях. Оптимальным же вариантом для привлечения недобросовестных компаний к ответственности, станут штрафы. Прежние штрафы, которые были в рамках административных нарушений были крайне малы для стивидоров, новые же штрафные санкции в сфере природопользования станут жестким ударом по организациям и заставят их выполнять требования правительства в отношении экологии.



Владимиром Миклушевским поручено дополнить методичку о воздействии угольных выбросов в окружающую среду. "На недавнем совещании с участием всех заинтересованных лиц, контролирующих органов и стивидоров мы приняли несколько решений: это создание единой санитарно-защитной зоны для стивидоров, установка стационарных автоматических постов измерения уровня загрязнения воздуха и строительство защитных сооружений. Существуют разные способы пылеподавления, в течение месяца стивидоры должны определиться с техническими решениями, и в начале марта я снова соберу всех и послушаю их доклады. Понятно, что на проектирование и строительство потребуется какое-то время, но мы постараемся максимально быстро решить эту проблему, в том числе с применением административных мер воздействия", - сообщил глава края.



Ранее в совещании с представителями компаний, работающих с углем, губернатор края поручил составить комплексный план для снижения негативного воздействия открытых выбросов угля в Приморском крае. Мероприятия будут посвящаться, в том числе, Году экологии в России. "В план включены как переоснащение предприятий, так и жесткий контроль за соблюдением ими технологического процесса со стороны уполномоченных органов. Необходимо ликвидировать открытую перевалку вблизи жилой застройки, кратно увеличить лабораторные исследования, проанализировать мировую практику" - подытожил Владимир Миклушевский.