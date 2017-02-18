Морская авиация ТОФ получила новый транспортно-пассажирский самолет АН-140-100

Тихоокеанский флот (ТОФ) получил новый транспортно-пассажирский самолет АН-140-100. Получение авиационной техники стало очередным этапом программы планового обновления военно-транспортной авиации ТОФ, сообщает ЕНВ.

Самолет создан для обновления авиапарка устаревших самолетов – Ан-30, Ан-24, Ан-32, Як-40 и Ан-26. Новый лайнер предназначен для пассажирских и грузопассажирских перевозок на расстояние до 3700 километров. Пассажирский салон имеет 52 места для перевозки людей. Ан-140-100 оборудован 2-мя турбовинтовыми двигателями, которые расположены на крыльях самолета, имеют достаточную высоту исполнения для безопасного взлета-посадки даже на грунтовых полосах.

Самолет был передан Морской авиации ВМФ России самарским АО "Авиакор – авиационный завод" еще 24 мая 2016 года. Согласно контракта от апреля 2013 года предприятие должно было построить три борта Ан-140-100. Данный самолет стал заключительным в данной серии. С его сдачей общее количество Ан-140-100, полученных Министерством обороны России с 2009 года, составило девять машин (пять в ВКС и четыре - в Морской авиации ВМФ).

Этот борт стал третьим и заключительным самолетом Ан-140-100, построенным "Авиакором" по заключенному в апреле 2013 года контракту на постройку трех дополнительных машин для Морской авиации ВМФ России (два предыдущих были сданы в 2013 и 2014 годах.). Одновременно данный борт стал первым и до сих пор единственным Ан-140-100, построенным на "Авиакоре" с конца 2014 года. Со сдачей этого самолета общее количество Ан-140-100, полученных Министерством обороны России с 2009 года, достигло девяти единиц (пять в ВКС и четыре - в Морской авиации ВМФ).