С начала 2000-х годов явка избирателей во Владивостоке неуклонно снижалась

Центр социальных инноваций "Чёрный куб" провел статистическое исследование показателей явки избирателей на всех видах выборов, начиная с избирательных кампаний 2004 года. За отчетный период явка избирателей в краевой столице снижалась при проведении всех типов выборов. Единственным исключением стали президентские выборы 2012 года, что, в первую очередь, по мнению экспертов, связано с возвращением Владимира Путина на пост главы государства, сообщает ЕНВ.

В исследование вошли 17 избирательных кампаний различного уровня. Выборы во Владивостоке в период 2004-2016 гг. происходили не реже одного раза в год. Единственным исключением стал 2015-й. Трижды в городе Владивостоке шло совмещение основных выборов – в 2007 году, когда выбирали Госдуму и Думу г. Владивостока, а также в 2011 и 2016 годах, когда горожане избирали депутатов Государственной думы РФ и Законодательного Собрания Приморья.

Как отмечает директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев, президентские выборы в городе Владивостоке задавали тон всего избирательного цикла. "Причем, конкурентность выборов играла далеко не главную роль в этих процессах. Например, президентские выборы 2004 года нельзя было назвать высококонкурентными, тем не менее, более 60% владивостокцев пришли и проголосовали, чего с тех пор мы не видели ни на одних выборах. В том же году состоялись выборы мэра, и на них пришли 42% избирателей. С тех пор на муниципальные выборы столько избирателей во Владивостоке не приходило. А еще через год состоялись две кампании по довыборам депутатов Заксобрания, и на них также голосовали более 40%. На сегодняшний день для города это большие цифры – даже на недавно прошедшие выборы в Госдуму пришло около 30,5% владивостокцев", - отметил Юрий Коломейцев.

"Снижение явки, с одной стороны, может свидетельствовать о том, что уровень протестных настроений в обществе низкий и поэтому люди политически апатичны и заняты другими важными для них вопросами. С другой стороны, систематическое хоть и не критическое снижение явки может свидетельствовать и о других более серьёзных процессах, - комментирует ситуацию ведущий политолог Приморья Наталья Коломейцева. Одной из важных причин снижения явки является отсутствие понятного населению механизма воздействия на власть после ее избрания. Реализация процедуры отзыва депутатов и высших должностных лиц на практике сталкивается с непреодолимыми сложностями. Это заставляет людей думать, что от них мало, что зависит. Исследования последних лет чётко фиксируют "политическую апатию" в столице Приморья и ее медленное нарастание. Исследования 2014 года в городе Владивостоке показывали возросшее безразличие респондентов к отмене выборов глав крупных муниципалитетов в Приморье. В то же время, результаты аналогичных соцопросов 2005 года по вопросам выборности губернаторов свидетельствовали об обратном. Тогда подавляющее большинство респондентов резко негативно отнеслись к введению процедуры назначения глав регионов", - заключила эксперт.

Подтверждают слова политологов и данные нынешнего исследования Центра социальных инноваций "Чёрный куб". Так, средняя явка электорального цикла 2004-2007 в городе Владивостоке составила 43,3% избирателей. Следующий избирательный цикл (2008-2011) отметился средней явкой в 29%. В Последнем периоде 2012-2016 годов средняя явка составила уже 26%.

Если на выборы главы города Владивостока в 2004 году пришло 42% избирателей, то в 2008-м – почти вдвое меньше (23,7%), а еще через срок – тенденция продолжилась в виде рекордно низкой явки на основные выборы в современной истории города – 13,1% избирателей. Те же самые тенденции можно отметить и при проведении других видов выборов. Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться ниже.

Впрочем, дальневосточные политологи выражают определенные ожидания роста явки на предстоящих президентских выборах. По словам Натальи Коломейцевой, полная реорганизация состава Центральной избирательной комиссии, прошедшая в прошлом году по инициативе Кремля, связана с желанием "наверху" усилить в обществе доверие к процедурам выборов, которые, как напомнила эксперт, сами по себе являются единственным способом формирования легитимной власти в стране.