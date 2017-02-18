Конституционный суд Южной Кореи рассмотрит импичмент Пак Кын Хе до конца февраля

Последнее заседание должно пройти 24 февраля, передаёт агентство "Ренхап". Председатель Конституционного суда Ли Чон Ми пояснил, что к этому времени закончатся слушания аргументов и в скором времени будет вынесено решение о том, имеет ли импичмент законные основания, сообщает ЕНВ.

По данным издания "Парламентской газеты" суд в Сеуле аннулировал в четверг прокурорское предписание на обыск в резиденции президента.

Занимающиеся расследованием дела о коррупции сотрудники прокуратуры пытались устроить обыск в Голубом доме третьего февраля, но их остановили охранники, которые сослались на возможную утечку военных и служебных секретов.

После этого независимая группа адвокатов подала иск в административный суд Сеула с просьбой отменить запрет на обыск в резиденции главы государства. Его отклонили с объяснением, что решение об обыске должно рассматриваться в рамках уголовного права.

Ранее в четверг суд допросил фактического главу и вице-президента Samsung Group Джея Ли в рамках расследования коррупционного скандала вокруг Пак Кын Хе. Судебный допрос проводился за закрытыми дверями. Следствие обвиняет Ли в участии во взяточничестве со стороны Samsung в пользу Чхве Сун Силь, близкой подруги президента Южной Кореи, в обмен на поддержку ряда проектов компании со стороны правительства.

Политический скандал в Южной Корее разгорелся после того, как близкой подруге президента Чхве Сун Силь и двум бывшим сотрудникам её администрации были предъявлены обвинения в коррупции, вымогательстве и злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, они заставили более чем 50 компаний перечислить десятки миллионов долларов в два контролируемых Чхве Сун Силь фонда. Не исключено, что Пак Кын Хе как минимум знала об этих действиях подруги и своих подчиненных, а, возможно, и сама участвовала в них. За этим последовали многотысячные акции протеста с требованием отставки главы государства.