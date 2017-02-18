S7 Airlines открывает рейсы из Владивостока в Осаку

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, расширяет географию полетов и открывает новое направление Владивосток – Осака. Авиабилеты уже в продаже, сообщает ЕНВ.

Прямые рейсы в Осаку будут выполняться с 28 апреля 2017 года по средам и пятницам. Вылет из аэропорта Кневичи в 13:30, прибытие в 14:40 по местному времени. Обратный рейс вылетает из аэропорта Осаки Кансай в 15:45 и прилетает во Владивосток в 19:05. Полеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320, оснащенных салонами экономического и бизнес-класса.

"Япония для жителей Дальнего Востока, по понятным причинам, всегда была одним из самых популярных зарубежных направлений как для деловых, так и для туристических поездок. В этом году из-за существенного облегчения визового режима интерес к этой стране существенно вырастет. Поэтому S7 Airlines расширяет географию полетов, открывая новую линию между Владивостоком и Осакой, одним из крупнейших японских городов. Кроме того, с 30 апреля мы увеличиваем частоту рейсов между Владивостоком и Токио до четырех в неделю", - говорит коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

Из Владивостока прямыми рейсами S7 Airlines также можно долететь до Бангкока, Сеула, Пекина, Шанхая и Гонконга. А из российских городов – до Новосибирска, Иркутска, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска.