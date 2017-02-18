Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Новости компаний

17 февраля 2017, 12:00
S7 Airlines открывает рейсы из Владивостока в Осаку

S7 Airlines открывает рейсы из Владивостока в Осаку

Прямые рейсы будут выполняться с 28 апреля 2017 года по средам и пятницам

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, расширяет географию полетов и открывает новое направление Владивосток – Осака. Авиабилеты уже в продаже, сообщает ЕНВ.

Прямые рейсы в Осаку будут выполняться с 28 апреля 2017 года по средам и пятницам. Вылет из аэропорта Кневичи в 13:30, прибытие в 14:40 по местному времени. Обратный рейс вылетает из аэропорта Осаки Кансай в 15:45 и прилетает во Владивосток в 19:05. Полеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320, оснащенных салонами экономического и бизнес-класса.

"Япония для жителей Дальнего Востока, по понятным причинам, всегда была одним из самых популярных зарубежных направлений как для деловых, так и для туристических поездок. В этом году из-за существенного облегчения визового режима интерес к этой стране существенно вырастет. Поэтому S7 Airlines расширяет географию полетов, открывая новую линию между Владивостоком и Осакой, одним из крупнейших японских городов. Кроме того, с 30 апреля мы увеличиваем частоту рейсов между Владивостоком и Токио до четырех в неделю", - говорит коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

Из Владивостока прямыми рейсами S7 Airlines также можно долететь до Бангкока, Сеула, Пекина, Шанхая и Гонконга. А из российских городов – до Новосибирска, Иркутска, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска.

Метки: S7 Airlines, Осака

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

За 15 лет Россельхозбанк вложил в экономику Приморского края 75 млрд рублейЗа 15 лет Россельхозбанк вложил в экономику Приморского края 75 млрд рублей
16 февраля 2017, 17:20
Приморский филиал сотрудничает с крупнейшими предприятиями края в области агробизнеса
Более 1 700 человек посетили экскурсии на заводе Coca-Cola во Владивостоке в 2016 годуБолее 1 700 человек посетили экскурсии на заводе Coca-Cola во Владивостоке в 2016 году
10 февраля 2017, 14:10
Для посетителей проводятся тематические экскурсии
Минэнерго оценило работу мини-ТЭЦ на острове РусскийМинэнерго оценило работу мини-ТЭЦ на острове Русский
02 февраля 2017, 21:00
Энергосистема островной территории построена с высоким запасом надежности

От первого лица

Валентин Аникеев: Мы в буквальном смысле упали в яму
16.02.2017 11:30
Валентин Аникеев: Мы в буквальном смысле упали в яму
09.02.2017 16:10
Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы
03.02.2017 09:00
Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+