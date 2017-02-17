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Экономика

17 февраля 2017, 10:40
Контейнерные перевозки на Дальневосточной железной дороге в январе 2017 года увеличились на 13%

Контейнерные перевозки на Дальневосточной железной дороге в январе 2017 года увеличились на 13%

За первый месяц 2017 года со станций магистрали было отправлено 179 контейнерных поездов

На Дальневосточной железной дороге зафиксирован рост количества контейнерных поездов, следующих по специализированному расписанию. В январе 2017 года со станций магистрали было отправлено 179 контейнерных поездов. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было сформировано 158 подобных составов. Помимо сегмента контейнерных перевозок, по твердому графику в январе отправлено 138 поездов по основным угольным маршрутам, сообщает ЕНВ со ссылкой на службу корпоративных коммуникации Владивостокского филиала ОАО "РЖД".

Специалисты Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания отмечают, что спрос на услугу по отправке грузов в поездах по специализированному расписанию продолжает расти. Каждый день на железнодорожных станциях магистрали в среднем формируется 10 подобных составов.

В настоящее время на дороге действует 14 договоров на оказание данной услуги. Организация движения грузов в поездах с фиксированным временем отправления и прибытия осуществляется в 46 направлениях.

Грузовые перевозки по специализированному расписанию позволяют снизить затраты на организацию и обеспечение перевозок на большинстве направлений за счет повышения эффективности использования подвижного состава. Помимо этого, данная услуга направлена на привлечение дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт благодаря повышению качества обслуживания грузовладельцев и операторов.

Следует отметить, что к запуску готовится новый сервис, разработанный АО "Русская тройка" совместно с ПАО "Владивостокский морской торговый порт". По нему будет регулярно осуществляться перевозка 20-ти и 40-футовых контейнеров между станциями Владивосток и Ховрино (Москва). Первый контейнерный поезд из Владивостока планируется отправить 21 февраля.

Метки: железная дорога, перевозки, РЖД

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