Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн будет открыт для инвесторов

Правительственной подкомиссией по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока одобрена Концепция развития аквакультуры в морях Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, разработанная Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) совместно с Минвостокразвития России и Росрыболовством. Заседание подкомиссии прошло под руководством вице-премьера – полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Фонда развития Дальнего Востока.

Как отметил вице-премьер, более 60% российской рыбы производится на Дальнем Востоке. В 2016 году в России произвели 204 тыс. тонн аквакультуры.

"В мире около 50% рыбной продукции производится методом выращивания. В России выделен всего 1% от потенциальных участков, которые могут использоваться для аквакультуры. Мы уже довольно долго говорим о развитии аквакультуры. Мы говорим, а она не развивается. Поэтому я попросил Фонд развития Дальнего Востока полностью изменить механизм. Был мой доклад Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Он поддержал предложение. Смысл очень простой: мы делаем заявительный порядок на участки аквакультуры с дальнейшим выставлением их на аукцион. Если спрос на этот участок есть, то человек, который делает заявку должен вносить соответствующий взнос, чтобы не было спекуляций. Задача такая – в этом году выставить на аукцион не менее 30 процентов потенциально перспективных для развития аквакультуры участков на территории Дальнего Востока. Схема будет прозрачной, будет электронный аукцион. Посмотрели вопросы, связанные с ограничениями не случай монопольных заявок. Надо этим начинать заниматься", - подчеркнул Юрий Трутнев.

Вице-премьер уточнил, что все участки, где возможно развитие аквакультуры, должны быть отданы инвесторам в течение ближайших трех лет.

Фонд Развития Дальнего Востока разрабатывает интернет-сервис с интерактивной картой доступных участков аквакультуры, который позволит инвесторам выбирать и получать рыбоводные участки в понятном, прозрачном и незабюрократизированном режиме, сообщил глава ФРДВ Алексей Чекунков, представляя концепцию сервиса.

"Вместе с Министерством развития Дальнего Востока и Росрыболовством мы подготовили концепцию развития аквакультуры в морях дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, направленную на предоставление сервиса инвесторам, удобного простого и прозрачного", - сказал глава ФРДВ.

Предложения разработаны Фондом в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина и направлены на решение проблем, препятствующих активному вовлечению в хозяйственный оборот рыбоводных участков и привлечению инвестиций в развитие аквакультуры.

Основным препятствием для вовлечения рыбоводных участков в хозяйственный оборот являются громоздкие и непрозрачные схемы предоставления акватории для рыбоводства. Одобренная Концепция предполагает существенное упрощение существующих процедур с использованием современных картографических онлайн-сервисов. В частности, планируется создать автоматизированную информационную систему, в которой будет доступна интерактивная карта с сеткой доступных для рыбоводства участках акватории морей Дальневосточного бассейна, формой приема заявок от потенциальных инвесторов. На основании поступивших заявок будут формироваться лоты для организации аукционов на официальной торговой площадке.

Для изучения участков предполагается привлечь средства инвесторов – будущих пользователей. При необходимости инвесторы смогут профинансировать работы по изучению и освоению рыбоводных участков акватории с привлечением средств Фонда развития Дальнего Востока под 5% годовых.

"Развитие аквакультуры позволит реализовать колоссальный потенциал дальневосточной рыбной отрасли, увеличить объем поставляемых водных биологических ресурсов как на российский рынок, так и на экспорт. Реализуемый ФРДВ проект направлен на максимальное вовлечение в хозяйственный оборот рыбоводных участков, привлечение инвестиций на раннем этапе формирования лотов и оптимизацию расхода бюджетных средств", - отметил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.

Он уточнил, что это будет интерактивный сервис одного окна для российских и международных инвесторов. Инвесторам предложат только те территории, на которые законодательство России не накладывает каких-либо ограничений. "Будет нанесена размерная сетка размером 100 гектар на всю акваторию рыбохозяйственного бассейна. Такая работа уже производится во взаимодействии с Росрыболовстом и научными специализированными организациями. На отдельных акваториях размеры сетки могут быть уменьшены", - заявил глава ФРДВ.

Эти квадраты будут пронумерованы, и предприниматель в онлайн режиме сможет выбрать себе участки. Заявка автоматически попадает в Росрыболовство, которое утверждает границы рыбоводного участка и выставляет его на электронный аукцион через интернет-сервис ФРДВ.

Подкомиссия поручила Фонду и Росрыболовству ускорить работу по реализации Концепции, включая корректировку нормативной базы, создание перечня доступных акваторий для рыбоводства и запуск Интернет-сервиса, используя уже имеющиеся наработки и площадки.