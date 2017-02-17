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Китай

16 февраля 2017, 21:50
Самый большой гидросамолет в мире готовится совершить дебютный полет

Самый большой гидросамолет в мире готовится совершить дебютный полет

Китайский AG-600 превосходит свои американские, российские и японские аналоги

Крупнейший гидросамолет в мире, AG-600, по словам его главного конструктора Хуань Линьсэя, проведет свой дебютный полет в первой половине года, а его поставки должны начаться в 2021 году, сообщает ЕНВ.

Сейчас инженеры проводят окончательные испытания на AG-600, который готовится совершить свой первый полет.

Другой AG-600 также проходит ряд испытаний в г. Сиань, провинция Шэньси, 46 из 53 испытаний уже завершены.

После завершения тестов пилоты будут обучаться на борту обоих самолетов, а затем практиковать управление перед полетом.

17 заказов на новые самолеты были получены от китайских правительственных ведомств и предприятий, говорится в сообщении Китайской авиастроительной компании.

Гидросамолет будет иметь максимальный взлетный вес 53,5 метрических тонн и размер примерно сопоставимый с Боингом-737. Это будет самый большой гидросамолет в мире, превосходя японский Shinmaywa US-2 и российский Бериев Бе-200. Рабочий диапазон – около 4500 км.

Генеральный директор китайской авиационной компании General Aircraft Цюй Цзинвэнь сказал, что AG-600 будет играть важную роль в борьбе с лесными пожарами, во время морских поисково-спасательных операций, а также транспортировке персонала и грузов на острова.

По информации компании, гидроплан способен перевозить до 50 человек во время морской поисково-спасательной операции. Для тушения лесных пожаров он может собрать 12 тонн воды из ближайшего озера или моря в течение 20 секунд.

Метки: гидропланы

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