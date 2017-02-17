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Общество

16 февраля 2017, 19:50
Дмитрий Медведев поставил вопрос о решении проблем с установкой ЭРА-ГЛОНАСС на автомобилях

Дмитрий Медведев поставил вопрос о решении проблем с установкой ЭРА-ГЛОНАСС на автомобилях

История с обязательной установкой устройств стала резонансной после того, как сотни импортных автомобилей "зависли" в приморских портах

Председатель правительства поручил вице-премьерам устранить проблемы, связанные с установкой системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на автомобилях из других стран во время постановки на учет в России. Глава Приморья Владимир Миклушевский рассказал об этом во время встречи с гражданами, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

На приеме у Владимира Миклушевского присутствовал также представитель инициативной группы жителей Приморского края Валерий Каулов, который выступал за отсрочку в установке системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

"Заложниками этой ситуации в крае оказался широкий круг лиц, которые так или иначе вовлечены в автомобильный бизнес: моряки, декларанты, автоперевозчики, собственники авто – все страдают от этой неопределенности", – отметил он.

Глава Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин сообщил о том, что в состоянии подвешенности оказались около 1500 автомобилей. Тысяча автомобилей также все еще находятся на таможенных складах края, остальные – в Японии.

Губернатор Владимир Миклушевский подчеркнул, что не только знает эту ситуацию, но и полностью согласен с приводимыми доводами и всеми силами пытается ее разрешить.

"Вашу позицию я понимаю и разделяю, совершенно очевидно, что в техрегламенте Таможенного союза про это просто забыли. Правда, не все в Минпромторге с этим соглашаются, но мы их убедим, что они не правы. Более двух недель назад я обратился к Полпреду Президента в ДФО, вчера состоялся видео-селектор с Дмитрием Рогозиным и Юрием Трутневым, есть поручение Председателя Правительства Дмитрия Медведева двум вице-премьерам эту проблему решить", – уточнил он.

Глава Приморского края подчеркнул, что нужно не только переработать систему оформления автомобилей и их передачу владельцу, но и доработать порядок дооборудования автомобилей. Помимо прочего, нужно точно знать о том, какая структура будет заниматься установкой "ЭРА-ГЛОНАСС" на поддержанные автомобили.

Ранее сообщалось, что глава Приморского края Владимир Миклушевский обратился к Полномочному представителю Президента РФ в ДФО – заместителю Председателя Правительства Юрию Трутневу с просьбой временного моратория технического регламента на установку "ЭРА-ГЛОНАСС". Он пояснил, что этот вопрос является крайне важным и социально-значимым, так как затрагивает интересы жителей региона.

При этом, Владимир Миклушевский сообщает о том, что решение об установке "ЭРА-ГЛОНАСС" было принято для того, чтобы спасти человеческие жизни при тяжелых авариях.

Напомним, с 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

Метки: ЭРА-ГЛОНАСС

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