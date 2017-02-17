В Приморье появится зона беспошлинной торговли

Власти Приморского края направили в Минвостокразвития предложение по введению на территориях Свободного порта Владивостока и интегрированного развлекательного курорта "Приморье" зоны беспошлинной торговли и режима "tax free", сообщает ЕНВ.

Как объяснил директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков, проект состоит из нескольких моделей: открытие на территориях Свободного порта Владивосток и интегрированного развлекательного курорта "Приморье" магазинов беспошлинной торговли (т.н. "Duty free") и создание зон беспошлинной торговли.

Данную инициативу господин Шестаков прокомментировал следующим образом: "Внедрение любой из указанных инициатив будет способствовать росту привлекательности Приморского края для иностранных туристов и позитивно отразится на экономике региона в целом. Учитывая то, что после введения упрощенного визового режима в рамках Свободного порта Владивосток эксперты прогнозируют значительный рост турпотока, зоны беспошлинной торговли станут дополнительным магнитом для визита в регион".

Помимо вышеизложенных мер, планируется ввести режим "Tax free", который предполагает возврат суммы НДС приобретённого на специальной территории товара при вывозе его за пределы этой территории. В число пилотных территорий было предложено включить пока только Свободный порт Владивосток.

В конце января 2017 года Министерство промышленности и торговли России направило в Минфин на согласование предложение о введении в пилотном режиме системы "tax free" на 2017 год. Как заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов запуск данной системы ожидается "в самое ближайшее время". Также, в том, что к запуску системы всё готово, уверяет глава Минпромторга Денис Мантуров.

Для возвращения НДС необходимо, чтобы сумма покупки не превышала 10 тысяч рублей. Помимо непродовольственных товаров в перечень возможной продукции, подпадающей под систему tax free, вошли и продукты питания. Кроме того, введение режима "Tax free" в России ожидается в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года и предполагается, что он будет введен в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.