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Новости компаний

16 февраля 2017, 17:20
За 15 лет Россельхозбанк вложил в экономику Приморского края 75 млрд рублей

За 15 лет Россельхозбанк вложил в экономику Приморского края 75 млрд рублей

Приморский филиал сотрудничает с крупнейшими предприятиями края в области агробизнеса

За время работы Россельхозбанка в Приморском крае были достигнуты высокие показатели: создана разветвленная сеть внутренних подразделений, включающая 12 офисов продаж, сформирован высококвалифицированный коллектив, насчитывающий 220 работников, наработан кредитный портфель в размере 9 млрд рублей. Клиентская база Банка составляет более 2 тысяч юридических и 36 тысяч клиентов физических лиц, а в экономику региона с 2002 года вложено 75 млрд рублей, сообщает ЕНВ.

Ключевым направлением в деятельности Россельхозбанка является финансовая поддержка таких сфер АПК, как развитие малых форм хозяйствования, личных подсобных хозяйств, обновление парка сельскохозяйственной техники, проведение сезонных полевых работ и многое другое.

С 2002 года Приморский региональный филиал Банка направил в агропромышленный комплекс края более 32 млрд руб. В 2016 году корпоративным клиентам сферы АПК было предоставлено кредитов в 2,2 раза больше, чем в 2015 году. В том числе, был увеличен объем кредитной поддержки на проведение сезонно-полевых работ в 2,7 раза по сравнению с 2015 годом.

Приморский филиал сотрудничает с крупнейшими предприятиями края в области агробизнеса, пищевой и перерабатывающей промышленности, рыбопромысловой отрасли, торговли и энергетики. Банк является участником абсолютно всех процессов использования географических и экономических преимуществ Приморского края для интеграции России в страны АТР.

О доверии к Россельхозбанку в Приморье  свидетельствуют цифры: в 2016 года объем средств частных клиентов во вкладах и на текущих счетах в Приморском  филиале АО "Россельхозбанк" превысил 6,3  млрд рублей.  По сравнению с 2015 годом  показатель увеличился на 25%. В значительной степени положительной динамике способствовало несколько факторов: надежная репутация Банка, привлекательные условия вкладов и предоставление качественного сервиса в офисах филиала.

В 2016 году Приморский филиал Россельхозбанка выполнил поставленные перед ним задачи финансовой поддержки как юридических, так и  физических лиц, нарастил кредитный портфель и по праву является одним из лидеров банковского сектора Приморья. 

Метки: АПК, Россельхозбанк

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