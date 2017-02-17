"Общие автомобили" стали новым способом передвижения в Китае

Вместе с популярностью "общих велосипедов" в крупных городах, в последнее время набирает обороты и совместное использование автомобилей. В настоящее время в Пекине, Шанхае, Чэнду и других городах появилось немало "общих автомобилей", многие жители уже опробовали новинку, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Жэньминь жибао".

Загрузив соответствующее мобильное приложение, после регистрации можно при помощи телефона найти машину в непосредственной близости, а добравшись на место назначения, поставить авто на специально отведенное место для парковки или на любую стандартную автостоянку.

По всей стране, за короткое время собралось более десятка компаний-конкурентов, предоставляющих услуги по совместному использованию автомобилей. Как отметили инсайдеры, в Китае, несмотря на подъем данной отрасли, перспективы развития безграничны.

Тем не менее, на волне совместного использования автомобилей, появляются некоторые проблемы. Инсайдеры отмечают, что в настоящее время совместное использование автомобилей сталкивается в такими проблемами как неясность законодательного регулирования данной отрасли, довольно низкий коэффициент использования большинства "общих автомобилей", сложность поиска авто, трудности с парковкой и т.д.

Из интервью с представителями многих компаний, предоставляющих услуги совместного использования автомобилей, в среднем ежедневно каждый автомобиль используется 2-3 раза, лишь немногим чаще, чем личные автомобили. Директор по маркетингу гуанчжоуского отделения компании по совместному использованию автомобилей "Хуанцю Чэсян" Хуан Чуньхуа сказал, что в настоящее время их машины Еvcard размещены в 23 городах страны, в семи городах ведется эксплуатация, в среднем каждый автомобиль насчитывает на 2,4 заказа в день. Однако, по финансовым подсчетам, для достижения рентабельности каждый автомобиль должен ежедневно принимать по 4 заказа.

По мнению некоторых операторов совместного использования автомобилей, скорость распространения сети может стать ключевым фактором, влияющим на опыт пользователей и ежедневные заказы. "Для принятия и понимания нового явления нужен определенный процесс, мы активно слушаем мнения пользователей и продолжаем совершенствоваться, постепенно решаем проблемы. Например, мы будем постоянно добавлять новые специальные парковочные места", - сказал Го Чжэн.

Нельзя не признать, что совместное использование автомобилей становится своего рода тенденцией, которая постепенно меняет способы передвижения китайского народа. В докладе указано, что каждый совместно используемый автомобиль может сократить покупку 13 транспортных средств. Эксперты отмечают, что при помощи "общих автомобилей" можно повысить коэффициент использования авто, снизить их производство, в сочетании с заменой транспортных средств, работающих на бензине, снизить загрязнение окружающей среды.