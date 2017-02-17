В КНДР назвали "самообороной" испытания баллистических ракет

КНДР категорически отвергла заявление Совбеза ООН, которое осуждает испытание Пхеньяном новой ракеты. Посол КНДР при ООН Хен То Сонг на конференции по разоружению заявил, что испытание новой ракеты средней дальности призвано укрепить оборону страны, а также защитить ее суверенитет, сообщает ЕНВ со ссылкой на CNTV.

"Успешное испытание ракеты средней и дальней дальности 12 февраля является частью необходимой самообороны. В этой связи моя делегация решительно отвергает последнее заявление Совета Безопасности ООН, а также все последние резолюции, направленные против моей страны", - сообщил посол КНДР при ООН в Женеве Хен То Сонг.



Напомним, в воскресенье КНДР произвела запуск баллистической ракеты с аэродрома Кусонг в провинции Пхёнан-Пукто. Она пролетела 500 км и упала в Японское море. В ответ Совет Безопасности ООН осудил ракетные испытания и потребовал от КНДР воздержаться от нарушений резолюций. На случай повторения запусков Совбез пригрозил Пхеньяну "дальнейшими существенными мерами".

Особая реакция наблюдалась в США и Республике Корея. В марте 2017 года страны направят на совместные военные учения свои стратегические вооружения. Как заявили в южнокорейском Министерстве обороны, этот шаг продемонстрирует полную боеготовность и военные возможности союзников к новым ядерным и ракетным угрозам со стороны КНДР. По данным, речь идет о переброске в Республику Корея истребителей-невидимок F-22 и атомного авианосца США.



А Япония решила повысить возможности перехвата ракеты из КНДР. По сообщению правительства, в этом году будет выделено почти 15 млрд. иен для покупки ракет-перехватчиков, разработанных США и Японией для поражения целей на средней и промежуточной дальности.