Во Владивостоке пройдет ярмарка Creativespot приуроченная к Международному женскому дню

25-26 февраля во Владивостоке пройдет приуроченная к Международному женскому дню ярмарка Creativespot. Более 50 городских творческих предпринимателей представят в торговом центре "Центральный" разнообразные подарки для прекрасных дам, сообщает ЕНВ.

Весенняя ярмарка Creativespot будет проходить во Владивостоке третий год подряд. Организаторы всегда стремятся придать мероприятию уникальное оформление: в этот раз посетители окунутся в атмосферу тропиков.

"По нашим наблюдениям, в преддверии 8 Марта горожанам нужно место, где они смогут найти подарки для прекрасных дам — своих девушек, сестер, мам и бабушек. Формат весенней ярмарки прост: в ассортименте — меньше "брутальных", мужских брендов, больше украшений, милых вещей, особенно близких женской аудитории. При этом будут представлены и работы творческих молодежных брендов — например, дизайнерские футболки, открытки", — рассказал главный организатор ярмарки, руководитель сообщества Creativespot Виктор Лепский.

Помимо подарков, к услугам гостей ярмарки также будут питание в зоне фудкорта и приятная музыка в исполнении известных ди-джеев Владивостока.

"Предчувствуя приближение весны, женщины расцветают — снимают зимнюю одежду, обувают каблучки, распускают волосы. Дело остается за малым — одарить их украшениями! В свою работу я вкладываю свою нежность и настроение в конкретный период — и потому все коллекции немного отличаются. В этот раз это будут по-весеннему легкие украшения из морского и декоративного стекла, которые подойдут хоть к вечернему платью, хоть к тельняшке", — рассказала участник весенней ярмарки Creativespot Ася Нежная.

Напомним, что сообщество Creativespot организует ярмарки во Владивостоке уже пятый год, а площадками для них становятся интересные крупные локации, включая уличное пространство. Зачастую они приурочены к праздничным датам и крупным городским мероприятиям — таким как музыкальный фестиваль V-ROX, День города и т.д.