Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Стиль жизни

16 февраля 2017, 16:00
Во Владивостоке пройдет ярмарка Creativespot приуроченная к Международному женскому дню

Во Владивостоке пройдет ярмарка Creativespot приуроченная к Международному женскому дню

Помимо подарков, к услугам гостей ярмарки также будут питание и музыка

25-26 февраля во Владивостоке пройдет приуроченная к Международному женскому дню ярмарка Creativespot. Более 50 городских творческих предпринимателей представят в торговом центре "Центральный" разнообразные подарки для прекрасных дам, сообщает ЕНВ.

Весенняя ярмарка Creativespot будет проходить во Владивостоке третий год подряд. Организаторы всегда стремятся придать мероприятию уникальное оформление: в этот раз посетители окунутся в атмосферу тропиков.

"По нашим наблюдениям, в преддверии 8 Марта горожанам нужно место, где они смогут найти подарки для прекрасных дам — своих девушек, сестер, мам и бабушек. Формат весенней ярмарки прост: в ассортименте — меньше "брутальных", мужских брендов, больше украшений, милых вещей, особенно близких женской аудитории. При этом будут представлены и работы творческих молодежных брендов — например, дизайнерские футболки, открытки", — рассказал главный организатор ярмарки, руководитель сообщества Creativespot Виктор Лепский.

Помимо подарков, к услугам гостей ярмарки также будут питание в зоне фудкорта и приятная музыка в исполнении известных ди-джеев Владивостока.

"Предчувствуя приближение весны, женщины расцветают — снимают зимнюю одежду, обувают каблучки, распускают волосы. Дело остается за малым — одарить их украшениями! В свою работу я вкладываю свою нежность и настроение в конкретный период — и потому все коллекции немного отличаются. В этот раз это будут по-весеннему легкие украшения из морского и декоративного стекла, которые подойдут хоть к вечернему платью, хоть к тельняшке", — рассказала участник весенней ярмарки Creativespot Ася Нежная.

Напомним, что сообщество Creativespot организует ярмарки во Владивостоке уже пятый год, а площадками для них становятся интересные крупные локации, включая уличное пространство. Зачастую они приурочены к праздничным датам и крупным городским мероприятиям — таким как музыкальный фестиваль V-ROX, День города и т.д.

Метки: creativespot, Международный женский день

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Дмитрий Неласов и Алёна Диянова представят постановку оперы Джузеппе Верди "Макбет"Дмитрий Неласов и Алёна Диянова представят постановку оперы Джузеппе Верди "Макбет"
15 февраля 2017, 12:40
Опреа пройдет в День Защитника Отчества 23 февраля на Приморской сцене
Танцевальное мероприятие Level up пройдёт 5 марта во ВладивостокеТанцевальное мероприятие Level up пройдёт 5 марта во Владивостоке
10 февраля 2017, 11:50
В программе мероприятия будут танцевальные битвы по таким направлениям как dance hall, hip-hop и break dance
Приморье компенсирует издателям фильма "На районе" часть затратПриморье компенсирует издателям фильма "На районе" часть затрат
09 февраля 2017, 21:00
Компаниям кинопродакшена пообещали компенсировать 15% от затрат на производство фильмов

Последние новости

Конституционный суд Южной Кореи рассмотрит импичмент Пак Кын Хе до конца февраляКонституционный суд Южной Кореи рассмотрит импичмент Пак Кын Хе до конца февраля
сегодня, 12:30
Следствие обвиняет Ли в участии во взяточничестве со стороны Samsung
S7 Airlines открывает рейсы из Владивостока в ОсакуS7 Airlines открывает рейсы из Владивостока в Осаку
сегодня, 12:00
Прямые рейсы будут выполняться с 28 апреля 2017 года по средам и пятницам
Контейнерные перевозки на Дальневосточной железной дороге в январе 2017 года увеличились на 13%Контейнерные перевозки на Дальневосточной железной дороге в январе 2017 года увеличились на 13%
сегодня, 10:40
За первый месяц 2017 года со станций магистрали было отправлено 179 контейнерных поездов

От первого лица

Валентин Аникеев: Мы в буквальном смысле упали в яму
16.02.2017 11:30
Валентин Аникеев: Мы в буквальном смысле упали в яму
09.02.2017 16:10
Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы
03.02.2017 09:00
Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+