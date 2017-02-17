Бизнесмены Японии примут участие в развитии Приморского моногорода

В развитии Дальнегорского городского округа и его экономики намерены принять участие бизнесмены Японии. Об этом стало известно в ходе визита первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева, представителей Генерального консульства Японии во Владивостоке и японской компании "Марубени Корпорейшн" в Дальнегорск накануне, 15 февраля, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.

Как отметил Генеральный консул Японии во Владивостоке Касаи Тацухико, цель визита делегации в Дальнегорск – изучить возможности для дальнейшего сотрудничества с городом, в котором работают сразу несколько крупнейших предприятий, экспортирующих свою продукцию зарубеж.

"Между лидерами Японии и России сегодня идет обсуждение так называемой программы "8 пунктов развития", предусматривающей поощрение дальневосточной экономики, а также становление края как базы экспорта. Мы хотим узнать, какое сотрудничество уже налажено, что можно развивать. Об увиденном будем докладывать в Токио", – сказал он.

Василий Усольцев отметил, что местные предприятия развивались в том числе за счет партнерства с Японией и обратил внимание гостей на том, что в ближайшей перспективе в городе могут быть созданы особые условия ведения бизнеса.

"Дальнегорск попал в категорию "моногород". Для более комфортного и успешного его развития мы подали в Минэкономразвития заявку на создание здесь территории опережающего развития. Если она будет одобрена, в городе будут особые условия для ведения бизнеса, как в части упрощения административных процедур, так и введения налоговых льгот для представителей бизнеса. Будем информировать японскую сторону о продвижении данного вопроса", – подчеркнул заместитель главы региона.

Участники совещания побывали и на местности – сперва осмотрели центральную обогатительную фабрику и стивидорный цех АО "ГМК "Дальполиметалл". Это крупнейшее в ДФО предприятие производит свинцовый и цинковый концентраты. Добыча ведется на шести месторождениях в Дальнегорском городском округе и Кавалеровском районе. Комплекс обеспечен запасами более чем на 25 лет.

"Предлагаем рассмотреть возможность участия японского бизнеса в глубокой переработке отходов производства, в тендерах на поставку горно-шахтного оборудования, запчастей и материалов. Также мы заинтересованы в повышении энергоэффективности производства, речь о выработке электроэнергии из возобновляемых источников. Первый опыт у нас уже есть. В 2017 году мы подведем итоги монтажа солнечных батарей на Николаевском руднике. Это не исчерпывающие список предложения – любые технологии и инновации в горнорудной промышленности мы приветствуем", – обратился к представителям делегации исполнительный директор АО "ГМК "Дальполиметалл" Сергей Ермаков.

Члены делегации с интересом восприняли данные предложения.

"У нас есть специальный департамент, который занимается горнопромышленной техникой. Хотим принимать участие в ваших тендерах. Кроме того, мы самый большой дистрибьютор солнечных панелей. Уверен, найдем общие точки соприкосновения", – отметил главный управляющий отдела минеральных ресурсов "Марубени Корпорейшн" в Токио Мано Рёити.

Также японским гостям представили мощности ООО "Дальнегорский ГОК" – площадку рудника открытых горных работ, обогатительную фабрику, цеха по производству бората кальция, борного ангидрида и борной кислоты.

Мано Рёити подчеркнул, что его компания сотрудничает с этим предприятием уже более 40 лет и заинтересована в дальнейшем развитии взаимодействия.

"Наши отношения основываются на взаимном доверии и потенциале. Готовы серьезно думать над их развитием для движения вперед. Борная кислота используется для изготовления жидкокристаллических экранов телевизоров. Во всем мире всего четыре производителя этого сырья, поэтому ваша продукция может стать конкурентоспособна", – обозначил он.

После осмотра производственных площадок гостям показали порт Рудная Пристань. Этот морской терминал структурно входит в международный морской порт Ольга и задействуется предприятиями горно-химической отрасли. В настоящее время предприятия городского округа крайне заинтересованы в реконструкции данного порта. Так, Дмитрий Рачков, генеральный директор ООО "Дальнегорский ГОК", которое планирует в рамках инвестиционной программы увеличить номенклатуру продукции и увеличить объемы производства, ассоциирует возможность захода в порт Рудная Пристань судов под иностранным флагом с будущим предприятия.

"Для нас это не прихоть, а необходимость. Есть продукция, нет пароходов, суда старые, им более 40 лет. Второе – экономический вопрос. Фрахт судов под иностранных флагом значительно ниже, чем фрахт тех судов, которые мы нанимаем для отгрузки", – отметил он.

Практически 100% продукции Дальполиметалла, свинцового и цинкового концентратов, уходит на экспорт, поэтому руководство комплекса также подключилось к обсуждению.

И.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Владимир Решетников обозначил, в настоящее время отправку продукции предприятий Дальнегорска за рубеж осуществляют только российские суда. Сначала они заходят в порт Ольга, там оформляются, загружаются в Рудной Пристани и потом опять через Ольгу уходят на экспорт. Принимать иностранные суда невозможно из-за отсутствия пункта пропуска в Рудной пристани. Более того, требуется модернизация порта для обеспечения судов с большим водоизмещением

"Сегодня на линии Амурского морского пароходства работают суда водоизмещением 2-3 тысячи тонн типа “река-море”, глубиной осадки 3,5 метра. В связи с тем, что провести дноуглубление в данном случае невозможно, есть вариант вынесения причалов в море. Это позволит принимать суда морского класса водоизмещением 7-8 тысяч тонн. Одна из главных задач реконструкции – снижение административных барьеров и ускорение прохождения всех таможенных процедур", – подчеркнул Владимир Решетников.

Представитель "Марубени Корпорейшн" акцентировал, что с решением этого вопроса для ГОКа станет возможной закупка серной кислоты, необходимой для производства борной кислоты, не с севера России, Норильска, а из Японии, что позволит сэкономить на логистике.

По словам Дмитрия Рачкова, уже в марте ожидается прибытие в Дальнегорск инженерно-технических специалистов "Марубени Корпорейшн" для детальной проработки данных вопросов.

Администрация Приморского края также начала работу по проработке вопросов, связанных с работой порта, – таможенными, пограничными. В ближайшее время планируется провести совещание под председательством Василия Усольцева с участием представителей соответствующих федеральных органов.

"Нужно открываться партнерам", – убежден первый вице-губернатор.

Предполагается, что Рудная Пристань может стать постоянным пунктом пропуска, либо открываться на время экспорта продукции, что потребует вахтового метода работы чиновников. По словам гостей, в Японии такая практика есть.

В ходе встречи стороны также обсудили возможности сотрудничества в культурной, гуманитарной областях.