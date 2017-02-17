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Политика

16 февраля 2017, 14:40
Члены избирательной комиссии Приморского края и политологи обсудили проблемы избирательного процесса
Члены избирательной комиссии Приморского края и политологи обсудили проблемы избирательного процесса
Члены избирательной комиссии Приморского края и политологи обсудили проблемы избирательного процесса
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Члены избирательной комиссии Приморского края и политологи обсудили проблемы избирательного процесса

Мероприятие прошло в рамках Дня открытых дверей

Встреча региональных политических экспертов, членов крайизбиркома, студентов, представителей партий и молодежных организаций прошла в стенах Избирательной комиссии Приморского края, сообщает ЕНВ.

Формат дискуссии был определен текущей конъюнктурой политического процесса в крае. С одной стороны, сейчас можно подводить итоги выборов в Государственную думу РФ 2016 года, с другой стороны, впереди предстоит ответственный этап, связанный с реализацией реформой местного самоуправления на муниципальный выборах 2017 года, а также с голосованием на очередных президентских выборах в марте 2018 года.

Во встрече участие приняли заместитель председателя ИКПК Лариса Орлова, секретарь крайизбиркома Роман Охотников, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев, заместитель председателя приморского отделения "Опоры России" Лариса Бутенко, секретарь приморского регионального отделения партии "Единая Россия" Валентин Шуматов, представители иных политических партий и члены краевой избирательной комиссии, а также студенты Дальневосточного федерального университета и региональных молодежных организаций.

В ходе встречи с членами избирательной комиссии Приморья политологи указали на ряд обстоятельств, требующих детальной проработки, как со стороны органов, занимающихся организацией выборного процесса, так и со стороны властей муниципальных образований края. В частности, речь зашла о неэффективности механизма по отзыву избранных лиц населением. Секретарь избирательной комиссии Роман Охотников признал, что, несмотря на то, что выборы сегодня существуют на всех уровнях власти, инструмент, призванный контролировать избранных лиц попросту не работает.

В связи с этим, ведущий политолог региона, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева, предложила членам крайизбиркома и представителям партий продумать вопрос о системе назначения высших должностных лиц на местах или же ввести механизмы, ужесточающие контроль над деятельностью избранных глав поселений по аналогии с нынешней процедурой взаимодействия президента России с руководителями субъектов РФ. "Предоставление активного избирательного право населению и ограничение его в вопросах отзыва противоречит самой идее проведения выборов. Избранные, но впоследствии неодобряемые и даже презираемые главы на местах в значительной степени дискредитируют власть в России вообще, вплоть до президента", - отметила ведущий политолог края.

Член краевой избирательной комиссии от КПРФ Павел Ашихмин подчеркнул, что ответственность главы муниципальных образований при своем назначении должны нести перед представительными органами, но никак не перед региональными властями. По его словам, это вызовет конфликт между региональными и муниципальными властями.

Многочисленный ряд вопросов, затронутых в ходе диалога, был связан с активностью молодежи. Студенты-политологи ДВФУ отметили, что степень политической активности среди молодого поколения возрастает. По словам председателя приморского молодежного отделения "Российского общества политологов" Дмитрия Полозова, пассивность молодежи – это один из стереотипов нашего времени. По его словам, массовое неучастие в выборах в настоящее время фиксируется во всех слоях населения, в особенности, это показала сравнительно низкая явка на выборах в Приморье в 2016 году.

Тем не менее, как отмечает политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев, молодежь все же необходимо привлекать в избирательный процесс, в том числе, потому что это способно позитивным образом повлиять на конкурентность самих выборов. По словам эксперта, в настоящее время в практической отрасли региона наблюдается недостаток качественных специалистов. "Работа на выборах и с политическими  технологиями специфична, ее невозможно до конца прочувствовать, если ты этим никогда раньше не занимался, поэтому необходимо привлекать молодые кадры в деятельность и избирательных комиссий, и политических партий, и организации, занимающимися избирательными технологиями. Без этого развитие института выборов в нашей стране просто немыслимо", - подытожил Юрий Коломейцев.

В рамках мероприятия Избирательная комиссия Приморского края провела для студентов и молодежи экскурсию по крайизбиркому, секретарь крайизбиркома Роман Охотников рассказал о кадровом составе и особенностях работы избирательной комиссии.

По окончанию круглого стола студентам продемонстрировали работу комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Как подчеркнули в крайизбиркоме, к 2018 году практически каждый избирательный участок в городе Владивостоке будет оснащён этими комплексами, позволяющими нивелировать многие нарушения в день голосования и выявить результаты голосования в короткие сроки. Специалисты ИКПК рассказали, о том, как правильно нужно складывать бюллетень и помещать документ в КОИБ. Продемонстрировали также защищенность оборудования, что гарантирует объективность результатов.

Метки: Крайизбирком, Политологи

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