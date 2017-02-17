На острове Русском 46-летняя женщина-водитель совершила наезд на пешеходов

Водитель автомашины Тойота Ками, двигаясь со стороны поселка Канал к Океанариуму, проехала на запрещающий сигнал светофора и совершила наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть, сообщает ЕНВ.

На место происшествия выехали наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД и бригада медиков.

В результате ДТП пострадали три пешехода, из них двое госпитализированы. Потерпевшим диагностированы сотрясение головного мозга, ушибы поясничных отделов позвоночника, переломы.

Установлено, что 46-летняя женщина-водитель получила право на управление транспортным средством категории "В" в 2003 году. Автомашину Тойота Ками приобрела 14 февраля 2017 года. К административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения женщина не привлекалась.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия. Проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.