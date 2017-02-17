Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

16 февраля 2017, 14:20
Госдума одобрила в 1 чтении законопроект по поддержке малого и среднего бизнеса в сфере наружной рек

Госдума одобрила в 1 чтении законопроект по поддержке малого и среднего бизнеса в сфере наружной рек

Депутаты поддержали закрепление 20% рынка наружной рекламы за малыми и средними предпринимателями

Государственная Дума Российской Федерации одобрила в первом чтении законопроект "О внесении изменений в статью 19 ФЗ "О рекламе" и КоАП РФ", который предлагает изменения в положения Закона о рекламе в части требований к порядку распространения наружной рекламы, заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в этой сфере, сообщает ЕНВ.

Документ разработала ФАС России во исполнение поручения Правительства Российской Федерации.

Он устанавливает минимальную долю мест установки рекламных конструкций, которые должны выставляться на торги для субъектов МСП в размере 20% от каждого вида. Орган местного самоуправления по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации вправе установить иную минимальную долю, но не менее уже установленной Законом о рекламе.

При этом законопроект не ограничивает возможность для субъектов малого и среднего бизнеса принять участие в иных торгах за право установки рекламных конструкций.

Кроме того, документ предусматривает установление административной ответственности должностных лиц организаторов торгов за нарушение требований законодательства РФ к их проведению.

"Законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере наружной рекламы, в том числе на повышение "прозрачности" условий ведения предпринимательской деятельности в данной сфере, что будет способствовать более эффективному развитию рынка в сфере наружной рекламы", - прокомментировал поддержку ГД РФ законопроекта заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.

Метки: наружная реклама, ФАС

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Контейнерные перевозки на Дальневосточной железной дороге в январе 2017 года увеличились на 13%Контейнерные перевозки на Дальневосточной железной дороге в январе 2017 года увеличились на 13%
сегодня, 10:40
За первый месяц 2017 года со станций магистрали было отправлено 179 контейнерных поездов
Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн будет открыт для инвесторовДальневосточный рыбохозяйственный бассейн будет открыт для инвесторов
вчера, 23:40
Об этом заявил полпред Президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, анонсируя концепцию развития аквакультуры в регионе
В Приморье появится зона беспошлинной торговлиВ Приморье появится зона беспошлинной торговли
вчера, 19:10
Кроме того, в границах свободного порта Владивосток может быть введен режим "tax free"

Последние новости

Конституционный суд Южной Кореи рассмотрит импичмент Пак Кын Хе до конца февраляКонституционный суд Южной Кореи рассмотрит импичмент Пак Кын Хе до конца февраля
сегодня, 12:30
Следствие обвиняет Ли в участии во взяточничестве со стороны Samsung
S7 Airlines открывает рейсы из Владивостока в ОсакуS7 Airlines открывает рейсы из Владивостока в Осаку
сегодня, 12:00
Прямые рейсы будут выполняться с 28 апреля 2017 года по средам и пятницам
Самый большой гидросамолет в мире готовится совершить дебютный полетСамый большой гидросамолет в мире готовится совершить дебютный полет
вчера, 21:50
Китайский AG-600 превосходит свои американские, российские и японские аналоги

От первого лица

Валентин Аникеев: Мы в буквальном смысле упали в яму
16.02.2017 11:30
Валентин Аникеев: Мы в буквальном смысле упали в яму
09.02.2017 16:10
Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы
03.02.2017 09:00
Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+