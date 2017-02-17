Госдума одобрила в 1 чтении законопроект по поддержке малого и среднего бизнеса в сфере наружной рек

Государственная Дума Российской Федерации одобрила в первом чтении законопроект "О внесении изменений в статью 19 ФЗ "О рекламе" и КоАП РФ", который предлагает изменения в положения Закона о рекламе в части требований к порядку распространения наружной рекламы, заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в этой сфере, сообщает ЕНВ.

Документ разработала ФАС России во исполнение поручения Правительства Российской Федерации.

Он устанавливает минимальную долю мест установки рекламных конструкций, которые должны выставляться на торги для субъектов МСП в размере 20% от каждого вида. Орган местного самоуправления по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации вправе установить иную минимальную долю, но не менее уже установленной Законом о рекламе.

При этом законопроект не ограничивает возможность для субъектов малого и среднего бизнеса принять участие в иных торгах за право установки рекламных конструкций.

Кроме того, документ предусматривает установление административной ответственности должностных лиц организаторов торгов за нарушение требований законодательства РФ к их проведению.

"Законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере наружной рекламы, в том числе на повышение "прозрачности" условий ведения предпринимательской деятельности в данной сфере, что будет способствовать более эффективному развитию рынка в сфере наружной рекламы", - прокомментировал поддержку ГД РФ законопроекта заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.