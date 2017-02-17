Парусник "Паллада" отправился в первый рейс 2017 года

15 февраля, учебное парусное судно Росрыболовства "Паллада" отправилось в первый рейс 2017 года. Практику на легендарном паруснике в этот раз посчастливится пройти 82 курсантам из филиалов Дальрыбвтуза: Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа и Дальневосточного мореходного училища, а также 30 ребятам из Керченского государственного морского технологического университета, сообщает ЕНВ.

Планируется, что судно пробудет в рейсе 45 суток и за это время посетит два иностранных порта – Далянь (КНР) и Пусан (Южная Корея). В последнем экипаж и курсанты примут участие в мероприятиях, организованных генеральным консульством России в порту Пусан.

В этот раз корабль отшвартуется под руководством нового капитана — Сергея Толовикова. На "Палладе" Сергей Анатольевич не новичок: в 2012 году он уже находился в этой должности, под его руководством парусник отправился в свою "Африканскую одиссею", посвященную 20-летию Всемирного дня водных ресурсов.

По плану, фрегат "Паллада" вернется из первого рейса в конце марта.