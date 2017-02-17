Ростислав Гольдштейн: Снижение ипотечной ставки выгодно гражданам, а также оживит рынок

Минстрой России ожидает в текущем году рекордное снижение ставки по ипотеке. Она может закрепиться на уровне чуть ниже 10% (9,7-9,8%), сообщает ЕНВ.

В конце 2016 года завершилось действие государственной программы по субсидированию ипотеки. С 14% до 12% были понижены процентные ставки. За несколько лет действия программы это привело к существенному росту спроса населения на ипотеку. Многие граждане смогли улучшить свои жилищные условия, приобретя себе жилье в новострое. С прекращением господдержки, но в условиях продолжающегося снижения ключевой ставки ЦБ РФ к концу этого года, банки могут себе позволить еще большее снижение ставки по ипотечным кредитам.

"Сегмент ипотечного кредитования показывает стабильный рост. По оценкам экспертов, в 2016 году объем ипотечного кредитования вырос в России на 19%. И одним из ключевых факторов для достижения этого показателя стало снижение процентной ставки по ипотеке. Таким образом, есть все основания полагать, что еще большее снижение ставки стимулирует рост ипотечного сектора, то есть еще больше граждан смогут позволить себе улучшить свои жилищные условия",- прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Сенатор также подчеркнул, что положительная динамика ипотечного рынка позитивно влияет на строительную отрасль. Рынок строящегося жилья сумел пережить кризис за счет многократно возросшего спроса населения, которое воспользовалось ипотекой с пониженной ставкой. Если ставка будет еще ниже, можно говорить о дальнейшей положительной динамике в этой сфере.

Для тех, кто планирует строить жилье на бесплатном "дальневосточном гектаре", а таких – каждая вторая заявка, – полпред Президента по Дальневосточному федеральному округу Юрий Трутнев добился ипотеки под 8% годовых сроком на 5 лет.

"Очень многие из тех, кто подает заявки на гектар, мечтают о своем доме и планируют претворить мечту в жизнь на этой земле. К бесплатному участку государство предлагает и рекордно низкую ипотеку. Для людей это важная мера поддержки, спрос на нее прогнозируется очень высокий", - отметил Ростислав Гольдштейн.