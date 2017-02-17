"АКОР Инструмент" запустит завод по изготовлению инструмента для фрез в Комсомольске-на-Амуре

Компания "АКОР Инструмент" получила статус резидента ТОР "Комсомольск" и планирует запустить завод по изготовлению и восстановлению твердосплавного металлорежущего инструмента и корпусов для фрез в Комсомольске-на-Амуре. Проект с объемом инвестиций 674,7 млн рублей позволит обеспечить 84 рабочих места, сообщает ЕНВ.

Реализация проекта способствует формированию производственного кластера по выпуску запчастей для самолетостроения в регионе. Предприятие обеспечит имеющиеся потребности в твердосплавном осевом инструменте Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ), создаст потенциал для обеспечения таким инструментом резидентов ТОР ""Комсомольск" и других предприятий дальневосточного региона.

"Наша задача создать в регионе уникальное современное импортозамещающее производство и содействовать повышению научно-технического и производственного потенциала отечественной инструментальной промышленности. Создание такого предприятия запустит многие механизмы, необходимые для развития современного производства. Например, предполагается тесное сотрудничество с местным техническим университетом, по образу сотрудничества с новосибирским НГТУ, где был создан учебный и научно-производственный центр, преподаватели которого направлялись на обучение в Германию. Это необходимо, в первую очередь, для формирования кадрового потенциала в инновационном производстве. Решение о получении статуса резидента продиктовано, конечно, исходя из того, что в данном месте находятся несколько потенциальных потребителей продукции завода. В первую очередь, КнААЗ им. Гагарина. Однако мощности завода рассчитаны на весь Дальний Восток и на экспорт в соседние страны", - рассказал генеральный директор ООО "АКОР Инструмент" Анатолий Корогодский.

В рамках проекта резидент планирует приобретение и запуск комплекта оборудования по изготовлению твердосплавного металлорежущего инструмента, корпусов для фрез и нанесению на них специальных PVD покрытий, обеспечивающих высокую прочность и надёжность инструмента.

Запуск завода запланирован на декабрь 2017 года. Производственная мощность предприятия направлена на обеспечение выпуска продукции около 250 тысяч единиц инструмента в год. В планах компании увеличение производственных мощностей после выхода предприятия на проектные показатели и обеспечения потребностей ключевого заказчика.

ТОР "Комсомольск" создан Постановлением Правительства Российской Федерации №628 от 25 июня 2015 года. В Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 19 заявок на получение статуса резидента ТОР "Комсомольск". Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет более 35 млрд рублей с перспективой создания более 3 тысяч рабочих мест. В настоящее время резидентами ТОР "Комсомольск"" являются 7 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций 8,5 млрд рублей.

С принятием Федерального Закона о ТОР в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 238 заявок на общую сумму инвестиций более 611 млрд рублей. В результате реализации данных проектов планируется создание более 37 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами ТОР на Дальнем Востоке являются 115 компаний с перспективой создания более 23 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций составляет более 446 млрд рублей.