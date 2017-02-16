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Экономика

15 февраля 2017, 18:50
В течение нескольких лет Приморье планирует создать 50 тысяч новых рабочих мест

В течение нескольких лет Приморье планирует создать 50 тысяч новых рабочих мест

В настоящее время в Приморье уже создается четвертый ТОР

В результате реализации законов о ТОРах и Свободном порте Владивосток в ближайшие несколько лет будет создано более 50 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский на собрании с представителями профсоюзных организаций, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Владимир Миклушевский провел очередную встречу с профсоюзами региона, на которой обсуждались все самые важные вопросы, волнующие трудовые коллективы Приморья. Например, на встрече были затронуты вопросы перевалки угля в Находке, кризисы на предприятиях края и другие. Глава Приморского края отметил, что в регионе уделяется существенное внимание сохранению коллективов и рабочих мест для граждан.

"Мы всегда помогаем там, где беда. Вы знаете, в прошлом году мы направили 178 миллионов рублей из краевого бюджета на выплаты работникам завода “Радиоприбор”. Аналогичное решение я принял по Светлогорью. Ситуация на Лермонтовском ГОКе тяжелая, собственник действовал неэффективно, теперь под моим личным контролем будет вкладывать средства в доразведку месторождений, а мы пока направим предприятию средства в размере 250 миллионов рублей на запуск производства", – отметил Владимир Миклушевский.

Экстренные меры принимались и в Октябрьском районе Приморья в поселке Липовцы. Здесь сложилась тяжелая ситуация на шахтоуправлении "Восточное".

Глава приморской краевой общественной организации Росуглепрофа Евгений Козаков поднял вопросы о вопросе сохранения рабочих мест в Липовцах и увеличения сбыта приморского угля. На это Владимир Миклушевский ответил, что у "Приморскугля" будет лицензия на разработку нового участка земли каменноугольного месторождения в поселке Липовцы уже в феврале.

"Ситуация была очень сложная, мы проводили несколько совещаний, в том числе выездных, и, на мой взгляд, мы нашли неплохое решение – устройство на работу сотрудников шахтоуправления Восточное вахтовым методом в Хабаровском крае. Существенный момент – люди получают не только зарплату, но и командировочные. Но это временный вариант", – подчеркнул глава края.

В Приморье также ведется активная работа по увеличению объемов потребляемого угля благодаря переходу с мазута на уголь. За последние несколько лет установлено более 80 автоматизированных котельных.

"Такая замена дает прирост потребления от 5 до 10%. В прошлом году "Примтеплоэнерго" закупило на 15 тысяч тонн больше угля, чем в 2015 году. Дальнейший перевод приморских котельных на угольное топливо позволит увеличить эти показатели", – рассказал глава региона.

Представителей трудколлегии интересов вопрос предоставления новых рабочих мест. "Много информации сейчас о Свободном порте Владивосток, количество резидентов растет. Нас всех интересуют новые рабочие места – в каких сферах и территориях ждать?", - был поставлен вопрос.

На это Владимир Миклушевский ответил, что благодаря революционным законам о ТОРах и Свободном порте Владивосток в крае в ближайшие годы будет создано более 50 тысяч рабочих мест.

"В Свободном порту Владивосток уже более 160 резидентов, сумма заявленных инвестиций составляет 230 миллиардов рублей. Они будут направлены в самые разные области экономики: это промышленность, производство продуктов питания, жилищное строительство, транспортно-логистический комплекс и другие. Что касается территорий опережающего развития, в Приморье сегодня реализуются три ТОРа, а также создается четвертая – ТОР "Нефтехимический" в Партизанском районе края" - подытожил глава региона.

Метки: рабочие места, свободный порт, торы, условия труда

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