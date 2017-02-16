Для одаренных детей Приморского края создадут систему социальных лифтов

Глава региона Владимир Миклушевский предложил усовершенствовать систему социальных лифтов для поддержки талантливых детей. Об этом губернатор края сообщил во время поездки в центр поддержки талантливых детей при ВГУЭС, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.







Губернатор совершил прогулку по центру поддержки одаренных детей и смог посмотреть учебные классы, спортивные комплексы, общежития и балетный класс, в котором учатся школьники краевого филиала Академии русского балета имени Агриппины Вагановой.







Как рассказала директор школы-интерната Ирина Нижник, более двух тысяч талантливых детей будут обучаться в интернате в этом году. Преподаватели и учащиеся школы-интерната являются участниками и победителями очных и заочных олимпиад всероссийского и международного уровней.







"По программе выявления интеллектуально одаренных детей и дальнейшего их сопровождения и развития в 2016 году почти 1 200 учеников с 7 по 11 класс из всех муниципальных образований Приморья приняли участие в учебно-тренировочных сборах по подготовке к олимпиадам и сдаче ЕГЭ", – рассказала Ирина Нижник.







Она также рассказала о том, что для учеников проводятся краткосрочные программы обучения по множеству уровней. Преподаватели школы-интерната - лучшие лекторы ведущих вузов Приморья, кандидаты наук, Дальневосточного отделения Российской академии наук, Приморского краевого института развития образования. Ребятам оказывается психологическая поддержка, а также идет подготовка к решению задач различной направленности.







"Сборы 2017 года начнутся в апреле. В наших планах – начать приглашать на такие мероприятия ребят, начиная с четвертого класса. Будут нововведения и в образовательной программе – ребята начнут активно заниматься исследовательской деятельностью, ездить на уроки в Приморский океанариум. Для школьников и их родителей такие мероприятия абсолютно бесплатны. На время сборов мы селим их в комфортабельное общежитие, обеспечиваем питанием. В этом году планируется провести учебно-тренировочные сборы для 1 800 ребят", – отметила директор школы-интерната.







Губернатор края поручил директору департамента образования и науки Оксане Мартыненко создать усовершенствовать систему социальных лифтов для одаренных ребят. В частности, им будет оказана помощь на всех этапах, а также будут отслеживаться успехи.







"В Приморье налажена отличная система обучения одаренных детей. Ее необходимо усовершенствовать – расширить базу данных таких ребят и отслеживать их успехи и поддерживать их вплоть до окончания вуза. Дети должны знать, что в Приморье у них есть все возможности для обучения и профессиональной самореализации", – сообщил губернатор края.







Система поддержки одаренных детей в крае включает в себя олимпиады, спортивную деятельность, научно-исследовательские программы, материальную помощь. За успехи в различных сферах деятельности, например, в творчестве, спорте, учебе дети получают премию для одаренной молодежи, которая составляет 60 тысяч рублей. С сентября 2017 года школьники получает губернаторскую стипендию - три тысячи рублей каждый месяц. В этом году ее получили 116 школьников.







Также в Приморье проводятся интеллектуальные соревнования различных уровней. Например, для участия во всероссийской олимпиаде Николая Дубинина зарегистрировалось более тысячи школьников.







В нашем крае центр поддержки талантливых детей работает на базе школы-интерната для одаренных детей (ШИОД) при университете ВГУЭС. Проект осуществляется совместно с администрацией края и вуза для талантливых и целеустремленных детей. Всего в ШИОДе обучаются 400 детей со всего Приморья. Школа занимает главные позиции в освоении новых образовательных программ, является специализированных центром по работе с одаренными детьми. Это площадка для стажеров-менеджеров образования "Сибирь-Дальний Восток".







Как отметил Президент России Владимир Путин, в ближайшее время в России планируется создать 40 детских технопарков. Они станут двигателем для сети технопарков в стране. Один из них будет создан на базе Дальневосточного федерального университета. Уже этим летом также начнет работу крупный научный цент в детском центре "Океан". Сюда будет включен центр виртуальной реальности, инженерный центр и научная площадка. Все дети Приморского края смогут побывать в центре бесплатно, а преподаватели повысить квалификацию.