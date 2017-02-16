Юрий Трутнев высказался о ситуации вокруг заявки на ДВ-гектары в Шкотовском районе

Ситуация вокруг действий муниципальных чиновников Шкотовского района Приморского края достигла высокого уровня. Ею заинтересовался полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он поручил своему ведомству и органам прокуратуры проверить действия администрации района, в котором граждане с ноября 2016 года не могут получить полагающиеся им по закону гектары земли, сообщает ЕНВ.

Заместитель председателя правительства также напомнил, что процесс получения дальневосточных гектаров должен быть прозрачным.

Не так давно стало известно о том, что с ноября 2016 года не рассмотренной остаётся коллективная заявка на 81 гектар свободной земли в Шкотовском районе Приморского края. Целью получения данной земли является организация эко-фермы с гостевым домом. Однако, не смотря на значимые цели использования земли, добиться её получения граждан не удалось до сих пор.

Как отмечают в правительстве РФ, задержка вызвана бездействием муниципальных властей. Дело в том, что местные власти заявили о своих правах на эту землю, причём сделали это уже после коллективной заявки.

Юрий Трутнев обозначил, что получение земли не должно встречать лишних сложностей: "Если вопросы возникают, они должны быть решены в кратчайшие сроки. Земля в России принадлежит гражданам. И не декларативно, а реально".

Заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец поручила полпредству и прокуратуре проверить действия должностных лиц, причастных к ситуации в Шкотовском районе. Кроме того, Юрий Трутнев потребовал от главы Приморского края Владимира Миклушевского определить возможность передачи заявленных участков.

Напомним, что Шкотовский район, как и Надеждинский, являются самыми "желанными" среди тех, кто хочет получить свои участки на Дальнем Востоке – это примерно 25-30% заявок от общей массы. Всего на сегодняшний день подано 455 коллективных заявок, и 100 из них уже находятся в стадии заключения договора.