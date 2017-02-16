Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

15 февраля 2017, 18:00
Китай готовится к запуску космического "грузовика"

Китай готовится к запуску космического "грузовика"

Запуск намечен на конец апреля

Как сообщает канцелярия китайской программы пилотируемой космонавтики, 13 февраля на космодром Вэньчан прибыл первый китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-1". В данный момент уже ведутся работы по сборке и тестированию корабля. Планируется, что аппарат запустят в конце апреля этого года с помощью китайской же ракеты-носителя "Чанчжэн-7", сообщает ЕНВ.

"Тяньчжоу-1" – это самостоятельно разработанный в Китае первый грузовой корабль, в нем использована двухкаютная структура. Он состоит из грузового и приборного отсеков, общая длина – 10,6 м, максимальный диаметр кабины – 3,35 м, максимальная ширина панелей солнечных батарей - 14,9 м, взлетная масса – около 13 тонн, аппарат может поставлять около 6 тонн материальных запасов, производить дозаправку в объеме около 2 тонн топлива, имеет возможности к трехмесячному самостоятельному полету, а также может выполнять такие функции как стыковка с космической лабораторией "Тяньгун-2", производить дозаправку топливом на орбите, совершать научные эксперименты и технические испытания в космосе и т.д.

Ранее сообщалось, что запустить ракету-носитель с космическим кораблём планируют в середине марта, однако, в связи со сложностью сборочных работ и необходимостью проведения тестовых пусков, дата запуска отодвинулась чуть больше чем на месяц. Напомним, что осенью прошлого года начальник Китайской программы пилотируемых полётов Ван Чжао заявил о том, что "Тяньчжоу-1" будет использоваться для создания государственной орбитальной станции, которую предполагается ввести в строй к 2022 году. 

Метки: космический аппарат, космос

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Китае начнут использовать ракеты, тушащие пожары в небоскребахВ Китае начнут использовать ракеты, тушащие пожары в небоскребах
14 февраля 2017, 22:00
Технология позволяет тушить пожар на 80-м этаже с земли
Северные провинции Китая свяжут с ГерманиейСеверные провинции Китая свяжут с Германией
13 февраля 2017, 14:00
Повышение пропускной способности КПП города Хуньчунь стимулирует торговые связи между Россией, Китаем и странами Европы
Иностранные граждане, желающие посетить Китай, будут обязаны пройти процедуру дактилоскопииИностранные граждане, желающие посетить Китай, будут обязаны пройти процедуру дактилоскопии
10 февраля 2017, 21:30
Вводится данная процедура в связи с необходимостью укрепления миграционного контроля

Последние новости

В течение нескольких лет Приморье планирует создать 50 тысяч новых рабочих местВ течение нескольких лет Приморье планирует создать 50 тысяч новых рабочих мест
вчера, 18:50
В настоящее время в Приморье уже создается четвертый ТОР
Для одаренных детей Приморского края создадут систему социальных лифтовДля одаренных детей Приморского края создадут систему социальных лифтов
вчера, 18:30
По словам главы региона, в крае в настоящее время выстраивается необходимая для этого образовательная инфраструктура
Юрий Трутнев высказался о ситуации вокруг заявки на ДВ-гектары в Шкотовском районеЮрий Трутнев высказался о ситуации вокруг заявки на ДВ-гектары в Шкотовском районе
вчера, 18:20
По словам вице-премьера, земля в России должна принадлежать всем

От первого лица

Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы
09.02.2017 16:10
Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы
03.02.2017 09:00
Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов
30.01.2017 15:00
Ольга Трофимова: Сделать науку прибыльной помогут мотивация и вера

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+