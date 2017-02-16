Китай готовится к запуску космического "грузовика"

Как сообщает канцелярия китайской программы пилотируемой космонавтики, 13 февраля на космодром Вэньчан прибыл первый китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-1". В данный момент уже ведутся работы по сборке и тестированию корабля. Планируется, что аппарат запустят в конце апреля этого года с помощью китайской же ракеты-носителя "Чанчжэн-7", сообщает ЕНВ.

"Тяньчжоу-1" – это самостоятельно разработанный в Китае первый грузовой корабль, в нем использована двухкаютная структура. Он состоит из грузового и приборного отсеков, общая длина – 10,6 м, максимальный диаметр кабины – 3,35 м, максимальная ширина панелей солнечных батарей - 14,9 м, взлетная масса – около 13 тонн, аппарат может поставлять около 6 тонн материальных запасов, производить дозаправку в объеме около 2 тонн топлива, имеет возможности к трехмесячному самостоятельному полету, а также может выполнять такие функции как стыковка с космической лабораторией "Тяньгун-2", производить дозаправку топливом на орбите, совершать научные эксперименты и технические испытания в космосе и т.д.

Ранее сообщалось, что запустить ракету-носитель с космическим кораблём планируют в середине марта, однако, в связи со сложностью сборочных работ и необходимостью проведения тестовых пусков, дата запуска отодвинулась чуть больше чем на месяц. Напомним, что осенью прошлого года начальник Китайской программы пилотируемых полётов Ван Чжао заявил о том, что "Тяньчжоу-1" будет использоваться для создания государственной орбитальной станции, которую предполагается ввести в строй к 2022 году.