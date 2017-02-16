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Фоторепортажи

15 февраля 2017, 16:50
Командир особой службы Приморского края принимает участие во всероссийских воздушных учениях
Командир особой службы Приморского края принимает участие во всероссийских воздушных учениях
Командир особой службы Приморского края принимает участие во всероссийских воздушных учениях
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Командир особой службы Приморского края принимает участие во всероссийских воздушных учениях

Мероприятие организовано Федеральной Авиалесоохраной и проводится в Красноярском крае

В ходе подготовки Приморского края к пожароопасному сезону 2017 года командир парашютно-десантной пожарной службы региональной авиалесоохраны Сергей Мыра принимает участие во всероссийских воздушных учениях, сообщает ЕНВ. 

Всероссийские учения являются ежегодными и представляют собой капитальную проверку профессионализма и физической формы командиров парашютно-десантных пожарных служб нашей страны. В них принимают участие представители многолесных регионов Сибири, Дальнего Востока, Уральского, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, от Сахалина и Камчатки до Поморья и Карелии, на территории которых осуществляется  авиационная охрана лесов от пожаров.

Парашютно-десантная пожарная служба авиалесоохраны Приморского края является основным звеном системы стабилизации лесопожарной обстановки в регионе. Площадь лесного фонда на территории края составляет почти 12 миллионов га, большая часть активно охраняемой площади – около 9,8  миллионов га находится под охраной парашютистов-пожарных и десантников-пожарных. Ответственность за подготовку, работу и безопасность команд воздушных пожарных лежит на плечах командира - Сергея Мыры.

Мероприятие организовано Федеральной Авиалесоохраной и проводится в Красноярском крае с 6 по 19 февраля на базе аэропорта Шушенское. 

Активная фаза учений включает в себя прыжки со специальным парашютом авиалесоохраны "Лесник-3" с борта новой модели широко известного отечественного самолета Ан-2, получившей название ТВС-2МС.

Решение о модернизации Ан-2 было принято в августе 2012 года в ходе заседания Правительства Российской Федерации под руководством премьер-министра  Дмитрия Медведева. Серийное производство самолета ТВС-2МС планируется начать в этом году

Руководитель учений, старший инструктор парашютно-десантной пожарной службы Федеральной Авиалесоохраны Юрий Кауров отмечает: "Одна из целей воздушной тренировки - знакомство инструкторского состава региональных парашютно-десантных пожарных служб с новым самолетом. По сравнению с Ан-2 у ТВС-2МС вдвое больше  грузоподъемность, крейсерская скорость и дальность полета. Он может работать на различных видах топлива.  При этом сохранены  традиционные преимущества Ан-2. Например, возможность взлетать и садиться с короткой взлётно-посадочной полосы грунтовых аэродромов. Все эти характеристики дают ТВС-2МС широкие перспективы в использовании в целях авиационной охраны лесов".

Метки: Авиалесоохрана, Всероссийские учения, ТВС-2МС

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