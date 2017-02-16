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Политика

15 февраля 2017, 15:50
Япония выразила России протест по поводу присвоения названий безымянным островам Курильской гряды

Япония выразила России протест по поводу присвоения названий безымянным островам Курильской гряды

Предложения о наименовании островов подготовило Сахалинское отделение Русского географического общества

Правительство Японии направило протест России в связи с присвоением имен пяти безымянным островам Курильской гряды, часть которых оспаривает Токио, сообщил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, сообщает ЕНВ со ссылкой на ТАСС.

"Это неприемлемо и противоречит позиции Японии", - объяснил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Однако, по его мнению, этот шаг "не должен повлиять" на ход переговоров с Москвой по мирному договору

Токио претендует на Южно-Курильске острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, поставив передачу их Японии условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Москва считает своим суверенным правом присваивать названия островам Курильской гряды, поскольку они являются частью территории России. Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление. Ранее президент РФ Владимир Путин в преддверии переговоров с премьер-министром Японии о территориальном споре в отношении Курильских островов заявил, что Москва "не торгует территориями", назвав ключевой проблему мирного договора между странами.

"Мы высоко ценим новую, очень позитивную динамику наших двусторонних отношений (с Японией), мы намерены всячески поддерживать эту динамику", - заявил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул: "Все-таки острова Курильской гряды, безусловно, остаются территорией Российской Федерации, поэтому в данном случае речь идет о суверенном праве (присваивать им названия)".

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому пять островов Курильской гряды получили названия: один назван в честь министра иностранных дел и председателя президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко, другой — в память о бывшем губернаторе Сахалинской области Игоре Фархутдинове, третий и четвертый — в честь генералов Кузьмы Деревянко и Алексея Гнечко, пятый получил имя в честь Анны Щетининой, капитана дальнего плавания.

Предложения о наименовании островов подготовило Сахалинское отделение Русского географического общества. Как сообщил ТАСС его председатель Сергей Пономарев, из предложенных полутора десятков названий имена присвоены первым пяти. Работа по присвоению названий будет продолжена.

Метки: Южные Курилы

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