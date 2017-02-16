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Общество

15 февраля 2017, 15:00
В Приморье завершено расследование уголовного дела по факту убийства четырех человек

В Приморье завершено расследование уголовного дела по факту убийства четырех человек

Допрошено 6 потерпевших, 28 свидетелей, объем уголовного дела составил 16 томов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Артема обвиняемого в убийстве, разбое, вымогательстве и незаконном хранении оружия, сообщает ЕНВ.

По версии следствия, в 2015 году на территории Артемовского городского округа  обвиняемый, используя нестандартное гладкоствольное огнестрельное оружие 16 калибра, беспричинно из хулиганских побуждений совершил убийство трех мужчин. В январе 2015 года он беспричинно застрелил из ружья ранее незнакомого  ему мужчину, который ремонтировал свой автомобиль. В апреле  2015 года  обвиняемый аналогичным  образом  убил  мужчину, которого встретил в лесополосе. В августе 2015 года он же  беспричинное застрелил из ружья третьего мужчину в районе ул. Уборевича в городе Артеме.

Кроме того в августе 2016 года злоумышленник действуя из корыстных побуждений напал на водителя такси, застрелил его из ружья и похитил принадлежавшее ему имущество, в том числе мобильный телефон. После произошедшего он позвонил родственникам потерпевшего и потребовал у них 400 тыс. рублей, обещая в замен сохранить его жизнь.

11.08.2016 фигурант был задержан сотрудниками правоохранительных органов в момент передачи ему денежных средств родственниками потерпевшего.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. По делу проведено 53 экспертизы (несколько судебно-медицинских экспертиз, биологическая, молекулярно-генетическая, баллистическая, трассологическая и др. экспертизы), допрошено 6 потерпевших, 28 свидетелей. Объем уголовного дела составил 16 томов. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Метки: убийство

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