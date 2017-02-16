Назначен новый глава Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка утвердил Леонида Петухова в должности генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Нового руководителя Агентства Министр представил на оперативном совещании Минвостокразвития России, сообщает ЕНВ.

По словам главы Минвостокразвития, Агентством взяты большие обязательства по привлечению инвестиций на Дальний Восток и уже сделан хороший задел для этого. Задача Агентства помочь всем инвесторам реализовать заявленные проекты в минимально возможные сроки. Ключевая цель работы команды – увеличить число успешно работающих предприятий.

"В портфеле агентства проектов уже на сумму более триллиона рублей, и это только начало большой работы по привлечению инвесторов на Дальний Восток. Агентство работает на реальный результат и наша задача довести все начатые проекты до успешного запуска. Именно поэтому существующая сегодня команда была усилена опытным руководителем, имеющим большой опыт работы с международными инвесторами", - прокомментировал назначение Министр.

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта создано в 2015 году с целью поддержки экспорта, привлечения новых резидентов в территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток, а также прямых инвестиций в проекты на Дальнем Востоке. Агентство учреждено Министерством по развитию Дальнего Востока и входит в систему государственных институтов по развитию Дальнего Востока для оказания эффективной поддержки новым проектам в регионе.