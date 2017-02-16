Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

15 февраля 2017, 14:30
Назначен новый глава Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций

Назначен новый глава Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций

До назначения Леонид Петухов занимал руководящие должности в различных компаниях в России и за рубежом

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка утвердил Леонида Петухова в должности генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Нового руководителя Агентства Министр представил на оперативном совещании Минвостокразвития России, сообщает ЕНВ.

По словам главы Минвостокразвития, Агентством взяты большие обязательства по привлечению инвестиций на Дальний Восток и уже сделан хороший задел для этого. Задача Агентства помочь всем инвесторам реализовать заявленные проекты в минимально возможные сроки. Ключевая цель работы команды – увеличить число успешно работающих предприятий.

"В портфеле агентства проектов уже на сумму более триллиона рублей, и это только начало большой работы по привлечению инвесторов на Дальний Восток. Агентство работает на реальный результат и наша задача довести все начатые проекты до успешного запуска. Именно поэтому существующая сегодня команда была усилена опытным руководителем, имеющим большой опыт работы с международными инвесторами", - прокомментировал назначение Министр.

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта создано в 2015 году с целью поддержки экспорта, привлечения новых резидентов в территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток, а также прямых инвестиций в проекты на Дальнем Востоке. Агентство учреждено Министерством по развитию Дальнего Востока и входит в систему государственных институтов по развитию Дальнего Востока для оказания эффективной поддержки новым проектам в регионе.

Метки: инвестиции, Минвостокразвития

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Юрий Трутнев высказался о ситуации вокруг заявки на ДВ-гектары в Шкотовском районеЮрий Трутнев высказался о ситуации вокруг заявки на ДВ-гектары в Шкотовском районе
вчера, 18:20
По словам вице-премьера, земля в России должна принадлежать всем
Япония выразила России протест по поводу присвоения названий безымянным островам Курильской грядыЯпония выразила России протест по поводу присвоения названий безымянным островам Курильской гряды
вчера, 15:50
Предложения о наименовании островов подготовило Сахалинское отделение Русского географического общества
Уссурийская таможня задержала более 6 тонн креветокУссурийская таможня задержала более 6 тонн креветок
11 февраля 2017, 13:20
Перевозчику грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей

Последние новости

В течение нескольких лет Приморье планирует создать 50 тысяч новых рабочих местВ течение нескольких лет Приморье планирует создать 50 тысяч новых рабочих мест
вчера, 18:50
В настоящее время в Приморье уже создается четвертый ТОР
Для одаренных детей Приморского края создадут систему социальных лифтовДля одаренных детей Приморского края создадут систему социальных лифтов
вчера, 18:30
По словам главы региона, в крае в настоящее время выстраивается необходимая для этого образовательная инфраструктура
Китай готовится к запуску космического "грузовика"Китай готовится к запуску космического "грузовика"
вчера, 18:00
Запуск намечен на конец апреля

От первого лица

Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы
09.02.2017 16:10
Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы
03.02.2017 09:00
Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов
30.01.2017 15:00
Ольга Трофимова: Сделать науку прибыльной помогут мотивация и вера

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+