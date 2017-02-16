Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

15 февраля 2017, 13:50
Приморское УФАС России выиграло судебные споры у ООО "РН-Востокнефтепродукт" во всех инстанциях

Приморское УФАС России выиграло судебные споры у ООО "РН-Востокнефтепродукт" во всех инстанциях

Компания в период с 01.07.2014 по 31.10.2014 систематически повышало цены на нефтепродукты

Решение управления о признании ООО "РН-Востокнефтепродукт" виновным в нарушении требований Закона о защите конкуренции поддержано и оставлено без изменений постановлением Арбитражного суда, Пятого апелляционного суда, постановлением арбитражного суда Дальневосточного округа, определением Верховного суда Российской Федерации, сообщает ЕНВ, со ссылкой на УФАС России.   

Приморское УФАС России рассмотрело дело, возбужденное в отношении ООО "РН-Востокнефтепродукт" по признакам необоснованного завышения цен на бензины.

Из материалов дела следует, что в период с 01.07.2014 по 31.10.2014 ООО "РН-Востокнефтепродукт" сократило поставки нефтепродуктов в адрес независимых хозяйствующих субъектов. При этом объемы розничной реализации нефтепродуктов Общества в рассматриваемый период значительно выросли. Таким образом, односторонние действия Общества по увеличению объемов отпуска бензинов Аи-92 и Аи-95 привели к сокращению объемов приобретения и последующей реализации указанных бензинов у компаний-конкурентов при продаже автомобильного топлива.

Также  ООО "РН-Востокнефтепродукт" в обозначенный период систематически повышало цены на нефтепродукты, при этом темпы роста мелкооптовых цен превышали темпы роста розничных цен, что привело к  снижению прибыли от розничной реализации автомобильного топлива у хозяйствующих субъектов, приобретающих автомобильное топливо у Общества и одновременно конкурирующих с ООО "РН-Востокнефтепродукт".

По результатам рассмотрения дела Комиссия Приморского УФАС России признала такие действия Общества нарушающими антимонопольное законодательство. ООО "РН-Востокнефтепродукт" предписано прекратить злоупотребление доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции.

Постановлением Арбитражного суда, Пятого апелляционного суда, постановлением арбитражного суда Дальневосточного округа, определением Верховного суда Российской Федерации, решение антимонопольного органа оставлено без изменения.

По факту нарушений ООО "РН-Востокнефтепродукт" было привлечено к административной ответственности - штрафу в размере  38 млн. рублей. Решением Пятого апелляционного суда, сумма штрафа была снижена до 19 426 575 руб. Не согласившись с этим, Приморское УФАС России в настоящий момент обжалует решение суда в высшей инстанции.

Между тем, уточняется в пресс-релизе управления, ООО "РН-Востокнефтепродукт" оплатило штраф, установленный решением суда второй инстанции.

Метки: Роснефть, УФАС

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Для одаренных детей Приморского края создадут систему социальных лифтовДля одаренных детей Приморского края создадут систему социальных лифтов
вчера, 18:30
По словам главы региона, в крае в настоящее время выстраивается необходимая для этого образовательная инфраструктура
В Приморье завершено расследование уголовного дела по факту убийства четырех человекВ Приморье завершено расследование уголовного дела по факту убийства четырех человек
вчера, 15:00
Допрошено 6 потерпевших, 28 свидетелей, объем уголовного дела составил 16 томов
Поправки к закону об ОСАГО нейтрализуют 90% мошенниковПоправки к закону об ОСАГО нейтрализуют 90% мошенников
14 февраля 2017, 22:10
Мошенникам-автоюристам осталось полгода

Последние новости

В течение нескольких лет Приморье планирует создать 50 тысяч новых рабочих местВ течение нескольких лет Приморье планирует создать 50 тысяч новых рабочих мест
вчера, 18:50
В настоящее время в Приморье уже создается четвертый ТОР
Юрий Трутнев высказался о ситуации вокруг заявки на ДВ-гектары в Шкотовском районеЮрий Трутнев высказался о ситуации вокруг заявки на ДВ-гектары в Шкотовском районе
вчера, 18:20
По словам вице-премьера, земля в России должна принадлежать всем
Китай готовится к запуску космического "грузовика"Китай готовится к запуску космического "грузовика"
вчера, 18:00
Запуск намечен на конец апреля

От первого лица

Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы
09.02.2017 16:10
Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы
03.02.2017 09:00
Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов
30.01.2017 15:00
Ольга Трофимова: Сделать науку прибыльной помогут мотивация и вера

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+