Приморское УФАС России выиграло судебные споры у ООО "РН-Востокнефтепродукт" во всех инстанциях

Решение управления о признании ООО "РН-Востокнефтепродукт" виновным в нарушении требований Закона о защите конкуренции поддержано и оставлено без изменений постановлением Арбитражного суда, Пятого апелляционного суда, постановлением арбитражного суда Дальневосточного округа, определением Верховного суда Российской Федерации, сообщает ЕНВ, со ссылкой на УФАС России.

Приморское УФАС России рассмотрело дело, возбужденное в отношении ООО "РН-Востокнефтепродукт" по признакам необоснованного завышения цен на бензины.

Из материалов дела следует, что в период с 01.07.2014 по 31.10.2014 ООО "РН-Востокнефтепродукт" сократило поставки нефтепродуктов в адрес независимых хозяйствующих субъектов. При этом объемы розничной реализации нефтепродуктов Общества в рассматриваемый период значительно выросли. Таким образом, односторонние действия Общества по увеличению объемов отпуска бензинов Аи-92 и Аи-95 привели к сокращению объемов приобретения и последующей реализации указанных бензинов у компаний-конкурентов при продаже автомобильного топлива.

Также ООО "РН-Востокнефтепродукт" в обозначенный период систематически повышало цены на нефтепродукты, при этом темпы роста мелкооптовых цен превышали темпы роста розничных цен, что привело к снижению прибыли от розничной реализации автомобильного топлива у хозяйствующих субъектов, приобретающих автомобильное топливо у Общества и одновременно конкурирующих с ООО "РН-Востокнефтепродукт".

По результатам рассмотрения дела Комиссия Приморского УФАС России признала такие действия Общества нарушающими антимонопольное законодательство. ООО "РН-Востокнефтепродукт" предписано прекратить злоупотребление доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции.

Постановлением Арбитражного суда, Пятого апелляционного суда, постановлением арбитражного суда Дальневосточного округа, определением Верховного суда Российской Федерации, решение антимонопольного органа оставлено без изменения.

По факту нарушений ООО "РН-Востокнефтепродукт" было привлечено к административной ответственности - штрафу в размере 38 млн. рублей. Решением Пятого апелляционного суда, сумма штрафа была снижена до 19 426 575 руб. Не согласившись с этим, Приморское УФАС России в настоящий момент обжалует решение суда в высшей инстанции.

Между тем, уточняется в пресс-релизе управления, ООО "РН-Востокнефтепродукт" оплатило штраф, установленный решением суда второй инстанции.