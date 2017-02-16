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Стиль жизни

15 февраля 2017, 12:40
Дмитрий Неласов и Алёна Диянова представят постановку оперы Джузеппе Верди "Макбет"

Дмитрий Неласов и Алёна Диянова представят постановку оперы Джузеппе Верди "Макбет"

Опреа пройдет в День Защитника Отчества 23 февраля на Приморской сцене

23 февраля солисты оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра представят постановку оперы Джузеппе Верди "Макбет". Партию Макбета споёт Дмитрий Неласов, в образе Леди Макбет выйдет Алёна Диянова, в партии Банко — Евгений Плеханов, в роли Макдуфа — Александр Диянов. За дирижёрским пультом Симфонического оркестра Приморской сцены впервые — Тигран Ахназарян, сообщает ЕНВ.

 С артистами Приморской сцены оперу готовит режиссёр-ассистент Мариинского театра (Санкт-Петербург) Анна Шишкина.

 Джузеппе Верди, давая в письмах указания по поводу исполнения своего любимого детища, неизменно подчеркивал, что предпочтет в "Макбете" не звёздных певцов и приглашённых артистов, а крепкий ансамбль партнёров-единомышленников, постоянно работающих друг с другом. Лауреат международных конкурсов баритон Дмитрий Неласов, который выйдет в заглавной партии, выступает на Приморской сцене со времени открытия театра в 2013 году. Приморская публика хорошо знает солиста по целому ряду ролей его обширного репертуара, где значительное место занимают важнейшие баритоновые партии.

В труднейшей роли леди Макбет, которой сам композитор уделял особенно пристальное внимание, в спектакле выйдет обладательница драматического сопрано Алёна Диянова — в её творческом багаже также немало итальянских партий. Помимо богатого опыта совместных выступлений, оба артиста Приморской сцены отличаются первостепенным качеством. Актерское мастерство — вот обязательное условие, которое композитор предъявлял к претендентам на роли преступных супругов. Дмитрий Неласов брал уроки драмы у народного артиста России Андрея Толубеева, сценическая выразительность Алены Дияновой в различном репертуаре неоднократно получала высокую оценку профессиональных критиков.

В январе 2017 года постановка, осуществлённая в 2001 году шотландским режиссером Дэвидом Маквикаром под музыкальным руководством Валерия Гергиева на исторической сцене Мариинского театра, была перенесена на Приморскую сцену. В двух премьерных показах приняла участие одна из самых выдающихся исполнительниц партии леди Макбет Мария Гулегина, а также— ведущие солисты Мариинской оперной труппы Владислав Сулимский, Эдем Умеров, Сергей Скороходов, солисты и хор Приморской сцены.

 

Метки: Макбет, Мариинский театр

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